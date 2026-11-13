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QUEDA DA MICROSOFT Microsoft cita 'progressos adicionais' na recuperação de serviços após mais de 15h de suspensão Segundo a empresa, a interrupção de serviços como Teams e Outlook não apresenta indícios de ter sido provocada por "atividade maliciosa"

A Microsoft informou, em seu boletim mais recente, que "fez progressos adicionais em direção à recuperação dos serviços, com ações de recuperação concluídas em partes da infraestrutura afetada na região da Ásia-Pacífico".

Segundo a empresa, a interrupção de serviços como Microsoft Teams e Outlook não apresenta indícios de ter sido provocada por "atividade maliciosa".

Horas antes, a big tech havia informado que um "processo central" nos servidores afetados estava sobrecarregado, o que resultou em perda de capacidade. Até o momento, porém, a companhia não esclareceu a origem da falha.

A empresa acrescentou que "o tráfego está sendo gradualmente restaurado", com melhorias em cenários-chave para os clientes, "incluindo acesso a caixas de correio e processamento de e-mails atrasados".

A companhia alertou, no entanto, que alguns usuários podem continuar a enfrentar "problemas intermitentes" e afirmou que agora está focada em estender as ações de recuperação para outras regiões.

Às 9h23 (de Brasília), as ações da Microsoft caíam 1,2% no pré-mercado de Nova York.

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