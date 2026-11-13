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Falha Microsoft lamenta "profundamente" os problemas causados por falha global Problema afeta 70 países, mas empresa descarta ciberataque ou problemas com IA

A Microsoft pediu desculpas nesta sexta-feira (13) pela queda de vários de seus serviços que afetou milhões de usuários, empresas e instituições públicas em todo o mundo, informando, simultaneamente, sobre uma "ampla recuperação" do funcionamento.

A companhia descartou que a origem da interrupção de seus serviços estivesse relacionada a um ciberataque ou com a inteligência artificial (IA).

"Lamentamos profundamente os transtornos que este incidente causou a nossos clientes e parceiros", disse a companhia no X, acrescentando que ainda estava restabelecendo o funcionamento pleno de seus produtos.

A falha afetou cerca de 70 países, segundo o serviço de monitoramento de interrupções Downdetector.

O incidente global, que começou na quinta-feira devido a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, afeta especialmente o serviço de e-mail Outlook, além do aplicativo de chat Teams e do assistente de inteligência artificial Copilot.

A empresa ressaltou que o incidente foi causado por "um problema técnico não relacionado à segurança cibernética nem à inteligência artificial".

A Microsoft relatou "avanços promissores" na Europa, com "uma disponibilidade dos serviços e um desempenho na distribuição de e-mails" que estão melhorando.

Na América do Norte, a situação "também está melhorando", embora alguns usuários "possam continuar enfrentando problemas intermitentes", informou no X.

Também mencionou sinais "promissores" na região da Ásia-Pacífico.

Um mapa publicado pela plataforma no X mostrava que a interrupção afetou usuários em todo o continente americano, assim como em partes da Europa, Ásia e África.

"Grave impacto"

No Reino Unido, várias entidades locais do NHS (o serviço público de saúde britânico) relataram dificuldades devido a falhas no sistema da Microsoft.

Essas ocorrências têm "um grave impacto nos serviços de ambulância e nos centros do NHS", disse Rachel Harrison, do sindicato GMB, embora tenha indicado que as "intervenções de urgência" parecem estar "preservadas".

As equipes dos serviços telefônicos de atendimento médico e de chamadas de emergência "não conseguem transmitir informações sobre os pacientes como fazem habitualmente, o que está provocando um acúmulo considerável de pendências e ameaça gerar o caos", explicou a sindicalista em um comunicado enviado à AFP.

Na Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um aviso informando que sua "capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft", o que impactou "todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação do país ao redor do mundo".

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, alertou a imprensa local de que a falha tem "um impacto significativo", dado o elevado número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.

Sem contato com os clientes

Inúmeras empresas relataram o impacto da paralisação nos serviços da gigante do software.

Na Índia, várias companhias aéreas alertaram que provavelmente não receberiam as solicitações de seus clientes.

A fabricante americana de veículos elétricos Workhorse Group adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, e a operadora de bolsa Euronext sugeriu às empresas listadas em seus mercados que entrassem em contato por telefone, caso necessário, embora tenha assegurado que suas operações seguiam ocorrendo sem problemas.

A Microsoft informou, inicialmente, que estava investigando relatos de interrupções "nas Américas", mas depois confirmou que "o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região".

O Microsoft 365 é o serviço de assinatura na nuvem da empresa, que inclui aplicativos amplamente utilizados, como o Outlook e o Teams.

"Acho que é a primeira sexta-feira, em quase 20 anos, que acordo sem nenhum e-mail na minha caixa de entrada. Por isso, entrei em contato com meus clientes por SMS ou WhatsApp para pedir que entrem em contato diretamente conosco", afirma Gary Brown, advogado de 43 anos em Londres.

"É frustrante, porque dependemos enormemente da tecnologia", admitiu.

Em julho de 2024, uma falha informática relacionada à atualização de um software do grupo de cibersegurança CrowdStrike no Windows paralisou aeroportos, hospitais e muitas outras organizações, provocando um caos gigantesco em todo o mundo.

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