Microsoft vai apagar suas senhas em 5 semanas; Veja o que fazer para adotar novo sistema mais seguro

Se você usa o aplicativo Microsoft Authenticator para armazenar suas senhas, é bom ficar atenta às novidades preparadas pela gigante americana: a partir de agosto de 2025, o aplicativo deixará de oferecer suporte a esse recurso. As senhas que estiverem salvas no app serão apagadas como parte de uma estratégia da Microsoft para os usuários adotarem uma tecnologia considerada mais segura, chamada passkey.

A mudança começou em junho, quando a empresa parou de aceitar novas senhas no Authenticator. Em julho, o recurso de autopreenchimento também deixará de funcionar. Já em agosto, nenhuma senha armazenada será acessível.

Os passkeys são uma alternativa moderna às senhas tradicionais. Em vez de criar combinações com letras e números (que muitos usuários repetem ou escolhem opções inseguras), o acesso é feito por meio de biometria, como impressão digital ou reconhecimento facial, ou ainda por um PIN local.



Essa nova forma de autenticação foi desenvolvida pela FIDO Alliance (Fast Identity Online) e já é usada por empresas como Google, Apple e agora, Microsoft. A principal vantagem é que essa tecnologia não depende de senhas armazenadas em servidores, o que reduz muito o risco de vazamentos, ataques de phishing e invasões por força bruta.



Senhas tradicionais podem ser quebradas, mas os passkeys usam uma chave pública e outra privada armazenada localmente para autenticar o usuário, tornando o processo muito mais seguro.

Com a mudança, as senhas salvas serão excluídas e o foco do app passará a ser exclusivamente o uso dos passkeys. Se você ainda quiser manter as senhas salvas anteriormente, será possível armazená-las no navegador Microsoft Edge, mas o modo de acesso será diferente, e menos incentivado pela própria empresa.

Como ativar os passkeys no Authenticator

Segundo a Microsoft, a migração será simples. Se você já usa senhas e códigos de verificação, o app vai sugerir o uso de passkeys como método padrão.

Para ativar manualmente:

Abra o app Microsoft Authenticator no celular; Toque na conta desejada; Selecione "Configurar passkey"; Faça login com suas credenciais atuais; Siga as instruções para cadastrar seu passkey com biometria ou PIN.

Depois disso, na próxima vez que você tentar fazer login, o sistema já deve sugerir o uso do passkey, sem necessidade de digitar senhas.

