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DIPLOMACIA Mídia estatal confirma que chanceler do Irã viajará para Islamabad Abbas Araghchi também deverá passar por Mascate e Moscou

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajará a Islamabad nesta sexta-feira (24) para conversas sobre a guerra com os Estados Unidos e Israel, confirmou a agência de notícias estatal Irna.

A capital paquistanesa se prepara para a segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, embora não esteja claro se Araghchi se reunirá com autoridades americanas. O ministro "iniciará uma viagem pela região na noite de sexta-feira com visitas a Islamabad, Mascate e Moscou", informou a Irna.

"O objetivo desta viagem é realizar consultas bilaterais, abordar os desdobramentos atuais na região e analisar a situação da guerra imposta pelos Estados Unidos e pelo regime israelense contra o Irã", acrescentou a agência.

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