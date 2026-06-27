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Mídia estatal libanesa relata ataques israelenses no sul do país

Os ataques ocorreram contra a localidade de Nabatieh al-Fawqa, ao sul da cidade de Nabatieh

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que seu país não abandonaria as posições no sul do LíbanoO ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que seu país não abandonaria as posições no sul do Líbano - Foto: SAUL LOEB / AFP

A mídia estatal libanesa relatou ataques israelenses neste sábado (27) na região de Nabatieh, no sul do Líbano, um dia depois de o Líbano e Israel terem chegado a um acordo-quadro visando uma "paz duradoura", mediado por Washington.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), caças israelenses realizaram um ataque por volta das 15h30 GMT (12h30 no horário de Brasília) contra a localidade de Nabatieh al-Fawqa, ao sul da cidade de Nabatieh.

A praça central da localidade e o bairro de Al-Manzala já haviam sido alvo, mais cedo naquele dia, de quatro ataques com drones israelenses, segundo a mesma fonte.

Neste sábado, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que seu país não abandonaria as posições no sul do Líbano até que o grupo Hezbollah se desarmasse.

"O princípio importante estabelecido no acordo é que não haverá redistribuição ou retirada de tropas israelenses do sul do Líbano até que a organização terrorista Hezbollah seja desarmada em todo o Líbano e a segurança dos moradores do norte [de Israel] esteja garantida", disse ele.

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