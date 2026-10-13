Mídia houthi reporta ataque saudita em instalação petrolífera perto de Saná

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Veículos de mídia houthis noticiaram, nesta terça-feira (13), que a Arábia Saudita atacou uma instalação petrolífera perto de Saná, a capital iemenita sob controle do grupo, depois que a coalizão liderada por Riade ordenou que civis se retirassem do local.

Um correspondente da AFP em Saná relatou ter ouvido uma explosão, enquanto um alerta no canal de televisão Al-Masirah – alinhado aos houthis – afirmou que "a agressão saudita tem como alvo a empresa petrolífera em Al-Sabaha, a oeste de Saná".

A coalizão liderada pela Arábia Saudita havia anunciado um ataque iminente contra uma instalação petrolífera na capital iemenita.

O porta-voz da coalizão, o general Turki al Maliki, instou no X os civis a deixarem as imediações da instalação da Companhia Iemenita de Petróleo, na estação central de Al Sabaha, em Saná, "para sua própria segurança".

Após uma série de ataques de combatentes pró-Irã contra aeroportos e instalações petrolíferas sauditas, esta é a primeira vez desde a retomada dos combates, em julho, que a coalizão emite uma ordem de evacuação em Saná.

Os houthis reagiram rapidamente e advertiram que qualquer ataque terá uma resposta "dura e dolorosa".

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