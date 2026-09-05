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Guerra no Oriente Médio

Mídia iraniana reporta explosões perto da estratégica ilha de Kharg

Agência Fars indicou que não se via fumaça após as explosões

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Vista da ilha iraniana de Kharg, que abriga o principal terminal de exportação de petróleo bruto do paísVista da ilha iraniana de Kharg, que abriga o principal terminal de exportação de petróleo bruto do país - Foto: Agência Espacial Europeia/AFP

Meios de comunicação iranianos reportaram, neste sábado (5), várias explosões perto da ilha de Kharg, da qual é exportada a maior parte do petróleo do país, dias após a retomada das hostilidades com os Estados Unidos.

A agência Fars indicou que não se via fumaça após as explosões.

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A mídia local SNN informou, por sua vez, que "um petroleiro iraniano foi atacado pelos Estados Unidos" nas proximidades desta ilha, situada no norte do Golfo.

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