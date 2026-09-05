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Guerra no Oriente Médio Mídia iraniana reporta explosões perto da estratégica ilha de Kharg Agência Fars indicou que não se via fumaça após as explosões

Meios de comunicação iranianos reportaram, neste sábado (5), várias explosões perto da ilha de Kharg, da qual é exportada a maior parte do petróleo do país, dias após a retomada das hostilidades com os Estados Unidos.

A agência Fars indicou que não se via fumaça após as explosões.

A mídia local SNN informou, por sua vez, que "um petroleiro iraniano foi atacado pelos Estados Unidos" nas proximidades desta ilha, situada no norte do Golfo.

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