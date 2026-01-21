A- A+

PROTESTOS NO IRÃ Mídia oficial do Irã afirma que 3.117 pessoas morreram nos protestos Autoridades iranianas condenaram o movimento de protesto como um ato "terrorista" incentivado pelos Estados Unidos

A mídia estatal iraniana informou nesta quarta-feira (21, no Brasil, quinta, 22, no Irã) que 3.117 pessoas morreram nos protestos que eclodiram no final de dezembro e que, segundo ativistas, foram brutalmente reprimidos.

Um comunicado da fundação de veteranos e mártires do Irã, citado pela televisão estatal, indicou que 2.427 pessoas do total, entre elas membros das forças de segurança, são consideradas "mártires" pelo islamismo e descritas como vítimas "inocentes".

As autoridades iranianas condenaram o movimento de protesto como um ato "terrorista" incentivado pelos Estados Unidos.

No entanto, grupos de direitos humanos afirmam que milhares de manifestantes foram mortos a tiros pelas forças de segurança.

