A- A+

inteligência artificial Midjourney: conheça a ferramenta de inteligência artificial por trás da foto do Papa com "casacão" Plataforma gera imagens realistas e já recebeu investimento do Google

Uma imagem do Papa Francisco vestindo uma jaqueta puffer branca deu o que falar nas redes sociais neste fim de semana. Muitos internautas - e até veículos tradicionais, como a Vogue - acreditaram que se tratava de um novo estilo adotado pelo pontífice. A imagem trata-se, no entanto, de um deepfake. Uma espécie de conteúdo sintético criado a partir da inteligência artificial - nesse caso, por meio da plataforma Midjourney, ferramenta que gera imagens realistas a partir de textos.

A imagem do Papa Francisco foi criada pelo artista Pablo Xavier, de 30 anos, no Midjourney. Pablo começou a criar desde o ano passado artes de personagens famosos vestindo peças fashionistas de streetwear, como o Papa Francisco, Joe Biden, Oprah Winfrey, Barack Obama e Donald Trump.

O uso de inteligência artificial para criar textos e imagens se popularizou este ano com a chegada de plataformas generativas hiperrealistas, como Dall-E, Stable Diffusion e o Midjourney. Este último pertence a uma startup de mesmo nome criada por um laboratório de pesquisa independente com sede em San Francisco, nos Estados Unidos.

Na mira do Google

Em meio à corrida das Big Techs pelas melhores tecnologias baseadas em IA, o Midjourney entrou na mira do Google, do grupo Alphabet, que já anunciou estar investindo na empresa. No dia 14 de março, informou que contratou uma enxurrada de startups de inteligência artificial para seu serviço em nuvem Google Cloud, incluindo Midjourney e o AI21, uma startup israelense especializada em Modelo de Linguagem em Grande Escala (LLM) - rival da OpenAI, dona do popular ChatGPT.

A tecnologia da inteligência artificial generativa tem suas controvérsias, mas seu apelo e acessibilidade ajudaram a proliferar plataformas que a cada dia ganham novas atualizações e conquistam mais usuários.

Embora ainda em testes, a plataforma do Midjourney recebeu uma atualização no último dia 15 e promete resultados ainda mais realistas.

Veja também

taiwan Ex-presidente de Taiwan inicia polêmica visita à China