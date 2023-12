A- A+

Notícias Migrante morre em naufrágio no Canal da Mancha No total, 66 pessoas foram resgatadas na costa de Gravelines

Um migrante morreu e outro ficou gravemente ferido no norte da França, no naufrágio de uma embarcação com mais de 60 pessoas que tentava atravessar o Canal da Mancha em direção à Inglaterra.

No total, 66 pessoas foram resgatadas na costa de Gravelines (norte) e as duas vítimas foram encontradas "inconscientes", segundo as autoridades marítimas francesas.

"Uma vítima inconsciente, em estado grave, foi transportada de helicóptero para o hospital de Calais. A segunda pessoa inconsciente não pôde ser reanimada, infelizmente", afirmou uma nota do comando marítimo.

O centro regional de resgate marítimo Cross recebeu um alerta durante a noite de que uma "embarcação de migrantes" enfrentava dificuldades "a menos de oito quilômetros" da costa de Grand Fort, perto de Gravelines.

Um barco de Cross chegou ao local pouco depois da meia-noite e constatou a presença de pessoas na água devido a um problema com a embarcação. Os migrantes socorridos foram atendidos no porto de Calais.

Os trabalhos de busca prosseguem na região com apoio aéreo, segundo as autoridades locais.

Quase 29.000 migrantes cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações para chegar ao Reino Unido desde o início do ano, contra 44.000 no mesmo período em 2022, anunciaram as autoridades francesas no início de dezembro.

