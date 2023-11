A- A+

Migrantes Migrantes bloqueiam rodovia no México para exigir vistos de trânsito para os EUA A exigência de Murillo é a mesma dos outros estrangeiros que protestaram nesta quarta-feira (08)

Milhares de migrantes bloquearam, nesta quarta-feira (8), uma rodovia próxima a um posto aduaneiro no estado mexicano de Chiapas (sul) exigindo às autoridades que emitam vistos de trânsito para os Estados Unidos sem recebimento de deportados.

“Peço ao presidente do México que, mesmo que seja o visto [de trânsito] de 45 dias, eles nos consideram um presente”, disse à AFP Jaqueline Murillo, uma hondurenha que está há seis meses no país esperando sem sucesso para receber esta permissão.

A exigência de Murillo é a mesma dos outros estrangeiros que protestaram nesta quarta-feira e que partiram há oito dias de Tapachula (Chiapas) em uma nova caravana, cujo objetivo é chegar aos Estados Unidos, conseguir trabalho e enviar ajuda aos seus familiares.

Na “manifestação de importação”, realizada ao lado do posto aduaneiro de Cerro Gordo, era visível a presença de muitas crianças e mulheres. Os estrangeiros montam tendas improvisadas para se protegerem do sol com plásticos ou tecidos de barracas desgastadas.

Enquanto uma entoa palavras de ordem, vários homens colocam sobre seus rostos máscaras de papel com um retrato impresso do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e uma mensagem: "A vida dos migrantes também é importante".

"Queremos visto, queremos visto!", gritavam os manifestantes.

Dorian Meléndez, outro hondurenho, lamentou que mulheres, crianças e até pessoas com deficiência tenham que dormir nas ruas, enquanto esperam que as autoridades migratórias lhes concedam o documento.

“Não pedimos mais nada ao governo mexicano (...) Infelizmente, eles estão a apenas um passo de onde precisamos chegar”, disse Meléndez.

O ativista Irineo Mujica, organizador do protesto, afirmou que o bloqueio da estrada é “a última instância” de uma consulta feita desde a partida da caravana, mas que foi ignorada pelo Instituto Nacional de Migrações.

“Não estamos pedindo nada que não considere um turista quando ele chegar, simplesmente um documento para estar mais seguro”, acrescentou Mujica.

O México e os Estados Unidos reforçaram recentemente medidas para conter a migração irregular.

Washington também acordou com o governo venezuelano um plano para deportar cidadãos daquele país que entraram ilegalmente em solo americano depois de 31 de julho.

O México, por sua vez, prometeu receber os imigrantes sem documentos expulsos e entregá-los às autoridades de seus países de origem.

Nos últimos meses, houve outras caravanas em Chiapas, mas elas foram dissolvidas quando as autoridades entregaram as permissões aos migrantes em pontos intermediários.

Veja também

Ameripol Países das Américas criam entidade policial integrada