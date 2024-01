A- A+

México Migrantes reorganizaram caravana e avançaram pelo sul do México Esses migrantes iniciaram uma caravana de milhares de pessoas em 24 de dezembro partindo de Chiapas

Pelo menos mil migrantes voltaram a se organizar, nesta segunda-feira (8), no sul do México, em uma caravana em direção aos Estados Unidos, após acusarem autoridades locais de descumprirem a promessa de impor autorizações para transitar pelo país.

Atrás de uma enorme faixa dizendo "Êxodo da pobreza" e aos gritos de "Não somos criminosos! Somos trabalhadores internacionais!", os estrangeiros sem documentos retomaram a marcha no estado de Chiapas (sul), fronteiriço com a Guatemala, saindo ao amanhecer da localidade de Arriaga.

Esses migrantes iniciaram uma caravana de milhares de pessoas em 24 de dezembro partindo de Chiapas, decididos a chegar aos Estados Unidos para pedir refúgio por razões humanitárias.

Mas uma multidão se dispersou em 2 de janeiro, depois que as autoridades migratórias prometeram atender seus pedidos, entre eles a distribuição de permissões para poderem circular pelo México.

“Não cumpriram, os deixaram em alguns abrigos (...) separaram as famílias e causaram graves problemas”, disse à imprensa Luis García Villagrán, do Centro de Dignificação Humana AC e que acompanha a marcha.

O grupo é composto por famílias inteiras, em sua maioria de origem venezuelana e diversos centro-americanos. Algumas crianças levam brinquedos nas mãos.

“A Migração mentiu para nós, prometeu algo que não cumpriu, quis apenas desfazer o grupo, mas se enganou, porque aqui estamos todos e vamos caminhar”, disse a salvadorenha Rosa Vásquez.

Os migrantes denunciaram que nos abrigos pediram cobraram cerca de 25 dólares e roubaram alguns de seus pertences.

Com mais de 3.000 km de fronteira com os Estados Unidos, o México é um país de trânsito e de retenção para migrantes, principalmente de países da América Central afetados pela violência ou pela pobreza (Honduras, Guatemala, El Salvador), do Caribe (Haiti , Cuba) e da Venezuela, que se veem bloqueados pelas políticas restritivas dos Estados Unidos.

A migração para os Estados Unidos alcançou um número recorde no ano passado. Segundo a patrulha fronteiriça americana, entre outubro de 2022 e setembro de 2023, foram registradas 2,4 milhões de entradas de migrantes pela fronteira sul dos Estados Unidos, um recorde.

