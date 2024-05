Miíase oral: Médicos encontram 150 larvas alojadas na boca de uma mulher, no Peru; entenda

A- A+

Uma infestação de larvas foi encontrada na boca de uma mulher de 40 anos, no Peru, após ela procurar ajuda de profissionais de saúde com uma irritação na cavidade bucal.



Ao chegar ao Hospital Sabogal de EsSalud, em Lima, foi descoberto que ela estava abrigando cerca de 150 larvas em sua boca. A mulher foi diagnosticada com miíase oral, uma doença causada por larvas que se alojam em tecidos mortos de qualquer parte do corpo, segundo divulgado pelo governo peruano, na última terça-feira.

O médico Renzo Paredes, cirurgião bucomaxilofacial do hospital, observou que os sintomas começaram a se manifestar após o paciente receber tratamento odontológico em outra instituição de saúde.

Ele explicou que, para o procedimento médico, a paciente foi estabilizada e submetida a um tratamento de limpeza cirúrgica que consiste na remoção das larvas, limpeza do tecido necrótico e fechamento das feridas.

— No total, foram removidas 150 larvas que estavam na cavidade bucal devido a uma miíase que geralmente ocorre em outras partes do corpo. Isso acontece quando há tecidos necróticos; ou seja, tecidos mortos que ocorrem em pessoas com mobilidade reduzida, com histórico psicomotor ou psiquiátrico e que não mantêm uma boa higiene — explicou.





A miíase oral é um tipo de infecção causada por larvas de moscas, associada a lesões prévias e falta de higiene oral adequada, podendo ocorrer com maior frequência em pacientes geriátricos ou com alta dependência psicomotora que propiciam a infestação. Sua distribuição geográfica é variável, mas está associada a climas quentes e úmidos.

Alguns casos de miíase oral são secundários a condições médicas e anatômicas específicas, como: alcoolismo, paralisia cerebral, doença periodontal, sepse oral e incompetência labial, entre outras.

