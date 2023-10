Mike Johnson, um ultraconservador em plena ascensão nos EUA

Mike Johnson, recém-eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, é um advogado ultraconservador praticamente desconhecido pela opinião pública.

Com cabelos grisalhos penteados para o lado e rosto de menino, este republicano de 51 anos ascendeu rapidamente, e muitas vezes despercebido, ao alto escalonamento do poder, desde sua Louisiana natal até a capital, Washington, apostando nos valores tradicionais da direita.

E isto apesar de seus detratores considerarem que seus valores estão em descompasso com um país moderno e que ele não tem compromisso com a democracia.

Mike Johnson nasceu em outubro de 1972 no seio de uma família conservadora em Shreveport, a terceira maior cidade da Louisiana.

Estudou comércio na universidade pública deste estado do "sul profundo", mas optou pelo direito mais tarde, advogando para grandes escritórios, bem como o seu próprio.

Em 2015, Johnson anunciou para as pessoas de seu entorno que se lançaria na política.

Conseguiu uma cadeira no Senado estadual e se dedicou à reforma do sistema educacional e ao desenvolvimento econômico deste estado empobrecido, arrasado pelo furacão Katrina em 2005.

Em 2016, assumiu um novo desafio: a Câmara dos Representantes. Saiu vitorioso, segundo ele, sem renunciar aos seus valores.

Do ponto de vista econômico, é liberal e defende firmemente o livre mercado, o controle das fronteiras e o investimento nas forças armadas, mas em temas sociais é conservador, sendo contrário ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e ao direito ao aborto.

Lincoln, Reagan e Trump

Este evangélico foi o artifício dos esforços jurídicos no Congresso para alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden contra Donald Trump, a quem Johnson segue apoiando sem ressalvas.

Seu partido vive tempos conflituosos com fortes divisões entre moderados e trumpistas, que promoveram há três semanas a destituição inédita de Kevin McCarthy da presidência da Câmara.

Como resultado das disputas internas, três republicanos não conseguiram se eleger para o cargo na sequência, até a escolha de Johnson.

"Vamos servir ao povo deste país, vamos restaurar sua fé no Congresso, nesta instituição de Estado. Os Estados Unidos são a última e a maior esperança do homem na Terra", declarou na noite de terça-feira, após ser indicado por seu partido para disputar o cargo, que na manhã desta quarta o confirmou como “speaker” em sessão plenária.

"Abraham Lincoln disse isso, Ronald Reagan costumava nos lembrar e estamos aqui para lembrar mais uma vez", disse Johnson, um comunicador eficiente que cultivou ao longo dos anos uma imagem de bom pai, piedoso, íntegro e mais motivado pelos valores do que pelo poder.

“Até ontem eu não tinha feito contato com ninguém sobre esta carga [...] e nunca tinha sequer cogitado esta função”, garantiu o novo presidente da Câmara dos Representantes, a terceira carga mais importante do país, abaixo do presidente Biden e da vice-presidente Kamala Harris.