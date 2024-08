Mil disparos por minuto: Ucrânia passa a usar super-canhão de defesa aérea contra Rússia

A- A+

A Força Aérea da Ucrânia implantou, recentemente, o "Oerlikon Revolver Gun Mk3", fabricado pela Alemanha, no seu sistema de defesa aérea Rheinmetall Skynex de última geração.



Pela primeira vez, o Comando Aéreo Ocidental divulgou imagens do super-canhão camuflado e desmontado, que é adequado para combater alvos aéreos próximos.

Desenvolvido pela Rheinmetall Air Defence, o super-canhão de 35 mm, com rastreador integrado e unidade de sensor eletro-óptico, é um atirador móvel, poderoso, autônomo e altamente preciso, capaz de vários tipos de missões.





Segundo o site oficial da Rheinmetall, o Revolver Gun Mk3, que tem um alcance de até 4 mil metros e dispara até mil tiros por minuto, pode receber e processar dados de radares de busca 3D e 2D. O radar de rastreamento X-Band integrado, por exemplo, permite uma função de busca autônoma de setor, que torna a designação de alvo simples, rápido e confiável.

Sua capacidade de disparo rápido, combinada com munição de rajada de ar, o torna altamente eficaz contra ameaças aéreas convencionais, como drones, foguetes, artilharia e mísseis.

O Sistema de Defesa Aérea Skynex, incluída em um pacote de ajuda militar do governo alemão, representa uma nova era para a defesa aérea ucraniana no conflito contra a Rússia. Projetado para enfrentar os desafios em evolução da guerra moderna, o Skynex fornece uma resposta robusta e flexível a uma ampla gama de ameaças aéreas.

Segundo a Indústria de Defesa Europa, o sistema aéreo consiste em quatro montagens de canhão de 35 mm, um posto de controle e uma estação de radar para detecção de alvos. Cada montagem de canhão é equipada com sua própria estação de rastreamento combinada com um sistema óptico, o que aumenta a precisão contra alvos aéreos de pequeno porte.

Em meio aos ataques contínuos de mísseis e drones russos, a Ucrânia tem solicitado todos os sistemas de defesa aérea disponíveis de seus aliados. O sistema Skynex, introduzido pela Rheinmetall em 2021, por exemplo, é um dos mais recentes e avançados a ser implantado na Ucrânia.

Ainda de acordo com a Indústria de Defesa Europa, a entrega desses sistemas Skynex foi incluída em um pacote de ajuda militar do governo alemão, que a Ucrânia recebeu no início deste ano.

Essas contribuições são parte de uma iniciativa mais ampla da Alemanha e seus aliados para apoiar a Ucrânia na modernização de suas capacidades de defesa. Ao aprimorar os sistemas de defesa aérea, a Ucrânia pode se preparar melhor para responder a ameaças e garantir a segurança de seu espaço aéreo.

Veja também

