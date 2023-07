A- A+

Fotografia Mil pessoas posam sem roupa para fotógrafo na Finlândia No Brasil, o fotógrafo reuniu cerca de 1.100 pessoas nuas para uma performance no parque do Ibirapuera, em São Paulo

Cerca de mil pessoas nuas se reuniram na noite deste sábado (15) nas ruas e praias de Kuopio, no centro da Finlândia, convocadas pelo fotógrafo e artista plástico americano Spencer Tunick.

"Hoje, a terra dos mil lagos se transformou no país dos mil pelados", disse à AFP Spencer Tunick, famoso por suas fotos de multidões completamente sem roupas, enquanto os voluntários eram orientados por um megafone.

Os participantes posaram primeiro na rua, em torno de instalações floridas, depois na praia e, por fim, na água.

"Queria colocar o corpo em sintonia com Kuopio e os lagos do norte da Finlândia", explicou o artista, expressando seu profundo agradecimento aos voluntários dispostos a ficarem sem roupa no meio da noite. "É algo muito raro dar ao público a oportunidade de participar do processo criativo", destacou Tunick.

Em novembro, cerca de 2.500 pessoas se despiram em uma famosa praia de Sydney, na Austrália, como parte de uma instalação do mesmo artista destinada a sensibilizar o público sobre o câncer de pele.

O evento, chamado "Strip Off for Skin Cancer" ("Tire a roupa pelo câncer de pele", em tradução livre do inglês), foi organizado em colaboração com uma associação que incentiva os australianos a se submeterem a revisões periódicas em um dermatologista.

Spencer Tunick é conhecido por reunir pessoas sem roupa em lugares muito famosos em todo o mundo.

No Brasil, o fotógrafo reuniu cerca de 1.100 pessoas nuas para uma performance no parque do Ibirapuera, em São Paulo. Seu recorde foi estabelecido em 2007, quando juntou 18.000 pessoas peladas no Zócalo, a praça principal da Cidade do México.

