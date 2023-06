A- A+

ITÁLIA Milan lamenta a morte do "inesquecível" ex-dono Silvio Berlusconi: 'Sempre conosco' Ex-premier italiano morreu aos 86 anos; ele estava internado no hospital San Raffaele, em Milão

O Milan lamentou a morte do ex-dono do clube Silvio Berlusconi, aos 86 anos, nesta segunda-feira. O magnata, que liderou três governos italianos entre 1994 e 2011 e cujo partido Forza Italia é um parceiro minoritário na atual coalizão governista, sofria de leucemia há algum tempo e estava internado no hospital San Raffaele, em Milão.

Berlusconi estava à frente do Milan quando a equipe se tornou uma potência mundial do futebol, entre 1980 e 2000. Empresário do ramo imobiliário e dono do grupo Fininvest, o magnata avançou sobre os setores da comunicação e do esporte em meio às ambições políticas.



Em fevereiro de 1986, decidiu comprar a equipe de Milão — àquela época em grave crise financeira, sem um título desde 1970 e vindo um rebaixamento após um escândalo de manipulação de resultados, cinco anos antes. Sob a gestão Berlusconi, o Milan conquistou diversos títulos locais, três vezes a Copa dos Campeões (atual Liga dos Campeões, o principal torneio da Europa) e duas vezes o Mundial de Clubes.

Em postagem nas redes sociais, o time italiano expressou tristeza pela morte de Berlusconi e o classificou como "inesquecível".

"Profundamente triste, o AC Milan lamenta a morte do inesquecível Silvio Berlusconi e deseja estender a mão à família, associados e amigos mais queridos para compartilhar nossas condolências", escreveu o clube, nas redes sociais. 'Amanhã, vamos sonhar com novas ambições, criar novos desafios e buscar novas vitórias. Que representarão o bem, o forte e o verdadeiro que está dentro de nós, em todos nós que compartilhamos essa aventura de unir nossas vidas a um sonho chamado Milan'. Obrigado, Sr. Presidente. Sempre conosco", escreveu o clube, reproduzindo um trecho de fala do ex-dono.



As declarações de um amigo de Berlusconi levantaram suspeitas se o magnata era torcedor do Milan. Adriano Galliani afirmou que o ex-premier, na verdade, torcia pela Juventus, de Turim. Já o ex-advogado do Milan Vittorio Dotti revelou num livro que o empresário tentou comprar a Inter de Milão antes de adquirir o rival, nos anos 1980.

De acordo com a rede "ESPN", Berlusconi era apaixonado por jogadores brasileiros. Durante a gestão, contratou para o Milan, por exemplo, Leonardo, André Cruz, Dida, Serginho e Kaká — um dos maiores ídolos da equipe e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2007 com a camisa rossonera.

Um dos maiores ídolos da História do Milan, Gianluigi Buffon também lamentou a morte do ex-dono do clube.

"Hoje nos despedimos de Silvio Berlusconi, um presidente de futebol visionário, apaixonado e romântico. Ele transformou o Milan em uma potência mundial, conquistando o coração de milhões de torcedores. Seu legado no mundo do futebol será

Sob a gestão Berlusconi, o Milan conquistou diversos títulos locais, três vezes a Copa dos Campeões (atual Liga dos Campeões, o principal torneio da Europa) e duas vezes o Mundial de Clubes. Em 31 anos, foram mais de 30 títulos. Em postagem nas redes sociais, o time italiano expressou tristeza pela morte de Berlusconi e o classificou como "inesquecível".

Parte desses títulos foi com Carlo Ancelotti. O atual treinador do Real Madrid expressou, nesta segunda-feira, "agradecimento infinito" a Berlusconi e afirmou que o empresário foi "fundamental" na sua carreira.

"A tristeza de hoje não apaga os momentos felizes que passamos juntos", escreveu o ex-jogador (1987-1992) e treinador (2001-2009) do clube rossonero em sua conta no Twitter. "Fico infinitamente grato ao presidente, mas acima de tudo a um homem irônico, leal, inteligente, sincero, fundamental na minha aventura primeiro como jogador de futebol e depois como treinador".

De acordo com a rede "ESPN", Berlusconi era apaixonado por jogadores brasileiros. Durante a gestão, contratou para o Milan, por exemplo, Leonardo, André Cruz, Dida, Serginho e Kaká — um dos maiores ídolos da equipe e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2007 com a camisa rossonera.

Veja também

RACISMO Ginecologista do RJ responde por racismo durante consulta: "A negra tem um cheiro mais forte"