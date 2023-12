A- A+

Argentina Milei aparece vestido com traje militar em área afetada por tempestade e é comparado a Zelensky Presidente não escapou a comparações com o líder ucraniano ao aparecer vestido com casaco camuflado diante de crise neste domingo; apoiadores defenderam escolha da roupa

O presidente da Argentina, Javier Milei, viajou, neste domingo (17), à cidade de Bahía Blanca, ao sul de Buenos Aires, uma das áreas mais afetadas pela tempestade que atingiu a região neste fim de semana.

Embora a visita à cidade, onde treze pessoas morreram no sábado, estivesse prevista na agenda de Milei, o que acabou chamando a atenção do público neste domingo foi o traje escolhido pelo presidente para o evento público: um casaco camuflado militar.

Tão pouco as imagens da reunião de Miliei com autoridades de Bahía Blanca começaram a ser publicadas, começaram a surgir nas redes sociais comparações entre o visual do presidente argentino em meio à crise e a imagem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se notabilizou por utilizar trajes militares durante suas aparições públicas após o início da invasão russa.

"O desejo de Milei de ser Zelensky", escreveu um usuário, publicando uma imagem do presidente sentado em uma mesa com autoridades federais e municipais. "É a jaqueta que o presenteou Zelensky", disse outro usuário.

Apoiadores de Milei tentaram justificar a escolha do traje militar utilizado pelo presidente. "O Presidente da Nação Argentina é, por sua vez, o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, e uma de suas funções é responder a emergências por desastres naturais. Não é mau que o ministro da Defesa e o presidente usem uniformes militares", defendeu um outro internauta.

Mais de 50 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em Buenos Aires, neste domingo, depois que uma forte tempestade atingiu a região metropolitana da capital argentina, com ventos de até 146 km/h, segundo a imprensa local. Vários parques e espaços públicos foram danificados, e aeroportos registraram atrasos nos voos e danos à infraestrutura dos edifícios.

No sábado, fortes chuvas e ventos também castigaram a cidade litorânea de Bahía Blanca, deixando 13 pessoas mortas e dezenas gravemente feridas após a queda do telhado de uma instalação onde estava ocorrendo uma competição de patinação, de acordo com fontes do gabinete do prefeito.

"Infelizmente, o serviço de emergência confirma a morte de 13 pessoas no clube Bahiense del Norte", disse o município de Bahía Blanca em um comunicado, acrescentando que os bombeiros estavam trabalhando no local onde as pessoas permaneciam presas sob os escombros.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou, na manhã deste domingo, que um alerta laranja está em vigor para a região metropolitana de Buenos Aires; Mar del Plata, Junín e Pergamino, entre outras cidades da província de Buenos Aires; Rosário, Villa Constitución e outras localidades no sul da província de Santa Fé; e para o sul de Córdoba e Entre Ríos.

O alerta laranja é emitido quando há "fenômenos meteorológicos que são perigosos para a sociedade, a vida, a propriedade e o meio ambiente", de acordo com o SMN, que aconselhou a população a ficar em casa e evitar trafegar em vias públicas, exceto em caso de emergência.

Milei embarcou para Bahía Blanca pouco depois do meio-dia deste domingo, após uma reunião de crise com o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. (Com La Nación)

