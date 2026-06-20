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escândalo Milei apoia chefe de gabinete investigado por enriquecimento ilícito Presidente argentino liderou um ato em alusão ao Dia da Bandeira acompanhado por Manuel Adorni, que admitiu na semana passada ter ocultado 500 mil dólares da autoridade fiscal

O presidente argentino, Javier Milei, liderou neste sábado (20) um ato pelo Dia da Bandeira ao lado de seu chefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por suposto enriquecimento ilícito e pressionado a deixar o governo.

Milei foi a Rosário acompanhado por Adorni, que admitiu na semana passada ter ocultado 500 mil dólares da autoridade fiscal (2,57 bilhões de reais).

O presidente evitou mencionar o caso neste sábado, mas, na véspera, nomeou um novo porta-voz presidencial, papel exercido informalmente por Adorni, homem de confiança do mandatário e de sua irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência.

Adorni, de 46 anos, está no olho do furacão desde que vieram à tona gastos suntuosos, compras de imóveis e viagens em família que não condizem com seus rendimentos.

O presidente afirmou acreditar na inocência de seu funcionário e descartou pedir sua renúncia.

Adorni declarou ter recebido uma herança inesperada de seu pai e ganhos substanciais com investimentos em criptomoedas, dados sob investigação judicial que a oposição considerou inverossímeis.

Segundo pesquisas, o caso afetou a credibilidade do governo.

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