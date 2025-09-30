Ter, 30 de Setembro

Argentina

Milei autoriza entrada de militares dos EUA na Argentina

Tropas foram autorizadas a participar de exercícios militares

Presidente Argentino Javier Milei - ecisão de autorizar a entrada dos militares dos Estados Unidos causou divergênciasPresidente Argentino Javier Milei - ecisão de autorizar a entrada dos militares dos Estados Unidos causou divergências - Foto: Luis Robayo / AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a entrada de militares norte-americanos no país. A autorização foi concedida por meio de um decreto presidencial.

De acordo com a agência de notícias Telesur, as tropas irão participar de exercícios militares em parceria com Chile e Argentina.

O primeiro, chamado "Solidariedade", será realizado entre 6 e 10 de outubro, em Puerto Varas, no Chile. O objetivo é treinamento para situações de desastres naturais, conforme prevê acordo de cooperação entre os países, firmado em 1997.

O outro exercício, denominado "Trident", ocorrerá na Argentina, no período de 20 de outubro e 15 de novembro, nas bases navais de Mar del Plata, Usuaia e Puerto Belgrano, para simulações de defesa naval e assistência humanitária. 

A decisão de autorizar a entrada dos militares dos Estados Unidos causou divergências. Já que a Constituição exige aval do Congresso para entrada de tropas estrangeiras no país. 

O governo argentino alega ter recorrido ao decreto, de forma excepcional, pois o projeto de lei que trata da medida está no Parlamento, mas não foi apreciado até o momento. 

A Comissão Bicameral Permanente deve analisar a validade do decreto nos próximos dias, conforme a Telesur. 

A medida foi adotada após o governo de Donald Trump ter anunciado que irá fornecer auxílio financeiro a Milei. 

