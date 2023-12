Milei cancela repasses de publicidade à imprensa argentina por um ano

A- A+

O presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou o repasse de verbas de publicidade aos meios de comunicação do país por um ano. A medida faz parte do pacote do governo para controlar as contas públicas do governo argentino e evitar uma hiperinflação, anunciou seu porta-voz nesta terça-feira.

"Fica suspensa a verba de publicidade aos meios de comunicação. Fica suspensa pelo prazo de um ano" detalhou Manuel Adorni, acrescentando que o presidente já havia dado indícios da medida durante sua campanha eleitoral, mas que a liberdade de expressão "não se negocia".

Ainda de acordo com o porta-voz, a nova equipe de governo irá começar a revisar todos os contratos e nomeações feitas em âmbito nacional no último ano, prometendo um escrutínio detalhado e com previsão de punições a servidores que não passem as informações pedidas.

"Todo funcionário que não quiser dar informação que Milei e os ministros solicitarem terão a sanção correspondente" advertiu.

As primeiras medidas econômicas do governo devem ser apresentadas nesta terça. De acordo com o porta-voz, o ministro da Economia, Luis Caputo, fará um pronunciamento gravado, a partir das 17h, no qual anunciará o pacote de emergência econômica que a equipe de Milei vem planejando.

"Conterá um pacote de medidas que irão responder à urgência ou cobrir esta emergência econômica em que estamos imersos. Para evitar uma grande catástrofe, que todos já vivemos, onde entendemos que a situação é grave e temos consciência de que a situação pode ser pior, o presidente Milei e todos nós faremos todo o possível e impossível para tentar para evitá-lo" disse Adorni. (Com La Nacion)

Veja também

OPERAÇÃO HINSBERG Influencer Renato Cariani é alvo de operação contra desvio de produtos químicos para produzir drogas