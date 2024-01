Milei convida papa para ir à Argentina após chamá-lo de 'representante do maligno' anos atrás

O presidente argentino, Javier Milei, convidou, nesta quinta-feira (11), o papa Francisco para visitar a Argentina, deixando para trás os insultos proferidos anos atrás quando, antes de ser candidato presidencial, havia qualificado o pontífice de "representante do maligno na Terra".

"Você sabe bem que não precisa de convite para vir à sua querida Argentina. Correndo o risco de dizer o que não é necessário, o convido a visitar nossa amada pátria", lê-se na epístola presidencial enviada ao primeiro papa argentino.

Em 2020, o então comentarista econômico televisivo havia acusado o papa de "buscar expandir o comunismo" e o denominou como "o imbecil que está em Roma", em declarações que ressurgiram nas redes sociais durante a campanha presidencial do ano passado.

Depois, no debate presidencial de outubro, assegurou que havia pedido desculpas por essas declarações e disse que se fosse necessário voltaria a se desculpar, embora não tenha voltado a se pronunciar publicamente a respeito.

Desde que assumiu seu mandato em Roma, em 2013, Jorge Bergoglio não visitou a Argentina.