INTERNACIONAL Milei diz em Davos que "Ocidente está em perigo" pelo socialismo Argentino fez sua estreia internacional como presidente no Fórum de Davos

O presidente argentino, Javier Milei, disse nesta quarta-feira (17) ante a elite mundial reunida no Fórum de Davos que "o Ocidente está em perigo", garantindo que os valores estão "cooptados com uma visão do mundo que conduz, inexoravelmente, ao socialismo”.

Em sua estreia internacional como presidente argentino, Milei apresentou suas ideias libertárias contra a chamada "casta política" que quer "manter seus privilégios", assim como contra o "feminismo radical", o aborto e a "justiça social", por ele considerado "intrinsecamente injustiça".

