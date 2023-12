A- A+

ARGENTINA Milei diz que 'acabar com a inflação' na Argentina é 'prioridade máxima' O plano de austeridade incluiu uma desvalorização de 50% do peso argentino e tem previsto uma estrita redução de gasto

O presidente da Argentina, Javier Milei, falou, nesta quinta-feira (15), pela primeira vez, sobre as primeiras medidas de um plano de austeridade "super ortodoxo" que seu governo apresentou nesta semana e cuja "prioridade máxima" é "acabar com a inflação".

Milei, ultraliberal de 53 anos que assumiu o poder no domingo, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para apresentar um sorteio para entregar seu último salário como parlamentar, como fez durante os dois anos em que exerceu o cargo.

"Estamos totalmente focados em acabar com a inflação, acabar com a hiper (inflação). Por isso fizemos um programa super ortodoxo para acabar com o déficit fiscal e levar o déficit financeiro a zero", disse o mandatário.

O plano de austeridade incluiu uma desvalorização de 50% do peso argentino e tem previsto uma estrita redução de gasto, com a eliminação de subsídios ao transporte e à energia, com o objetivo de tirar o país do déficit fiscal.

"Minha prioridade máxima é acabar com a hiperinflação, hoje a inflação na Argentina está em 1% ao dia, isso quer dizer que a inflação está chegando a 3.678 anual", disse Milei em relação à sua própria projeção inflacionária anual, que em novembro de 2023 está em 160,9% interanual.

"Estamos fazendo um esforço enorme", disse o mandatário, assegurando que medidas tributárias impostas ao setor privado seriam "transitórias".

"Uma vez que ajeitemos a economia, vamos começar a acabar com todas essas coisas das quais os libertários não gostam", disse em referência ao aumento do imposto sobre exportação e a proposta de retomar um tributo sobre os lucros.

Milei, que durante a campanha sacudia uma motoserra para simbolizar sua ideia de cortes, reduziu o tamanho do Estado e paralisou as obras públicas.

A transmissão pelo Instagram foi assistida por mais de 100.000 usuários. Entre os presentes no palácio presidencial Casa Rosada estava sua irmã e secretária da presidência, Karina Milei, ao lado de outros membros de sua equipe e um escrivão público que supervisionou o sorteio.

