Seg, 23 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ARGENTINA

Milei diz que Argentina tem condições de garantir segurança energética da Europa

O presidente também destacou o crescimento dos investimentos no setor e classificou o momento como uma "corrida do ouro"

Reportar Erro
O presidente da Argentina, Javier MileiO presidente da Argentina, Javier Milei - Foto: Luis Robayo / AFP

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou que a Argentina está em condições de garantir a segurança energética da Europa, durante evento em Budapeste no domingo, 22, em um contexto marcado por instabilidade geopolítica e pressão sobre o fornecimento. A afirmação foi feita durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês), realizada na Hungria.

Milei ainda destacou o crescimento dos investimentos no setor e classificou o momento como uma "corrida do ouro", impulsionada principalmente pelas reservas de gás e petróleo do país.

Leia também

• Sobreviventes da ditadura argentina registraram o horror após 50 anos do golpe

• Argentina publica documentos de Inteligência da ditadura

• Milei critica Irã em aniversário de atentado contra embaixada de Israel na Argentina

"A Europa buscou durante anos a independência energética. Nós oferecemos algo melhor, um parceiro confiável, com reservas enormes e um governo que honra seus contratos", acrescentou o presidente argentino.

Além disso, Milei elogiou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a quem definiu como "um amigo", e destacou que ele foi pioneiro em alertar sobre os desafios que surgem da imigração.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter