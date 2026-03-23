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ARGENTINA Milei diz que Argentina tem condições de garantir segurança energética da Europa O presidente também destacou o crescimento dos investimentos no setor e classificou o momento como uma "corrida do ouro"

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou que a Argentina está em condições de garantir a segurança energética da Europa, durante evento em Budapeste no domingo, 22, em um contexto marcado por instabilidade geopolítica e pressão sobre o fornecimento. A afirmação foi feita durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês), realizada na Hungria.

Milei ainda destacou o crescimento dos investimentos no setor e classificou o momento como uma "corrida do ouro", impulsionada principalmente pelas reservas de gás e petróleo do país.

"A Europa buscou durante anos a independência energética. Nós oferecemos algo melhor, um parceiro confiável, com reservas enormes e um governo que honra seus contratos", acrescentou o presidente argentino.

Além disso, Milei elogiou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a quem definiu como "um amigo", e destacou que ele foi pioneiro em alertar sobre os desafios que surgem da imigração.

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