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Internacional Milei diz que não negociará políticas de austeridade para buscar reeleição O presidente afirmou que, para garantir a reeleição em 2027, muitas pessoas pedem que ele flexibilize sua política monetária e fiscal

O presidente ultraliberal da Argentina, Javier Milei, disse nesta quarta-feira (2) que não está disposto a flexibilizar suas políticas de austeridade em busca da reeleição nas eleições presidenciais do próximo ano, porque o resultado fiscal "não é negociável".

Milei fez um discurso diante de cerca de 500 apoiadores no fórum liberal latino-americano "Vientos de cambio", realizado em Buenos Aires, onde vários de seus ministros também foram palestrantes.

O presidente afirmou que, para garantir a reeleição em 2027, muitas pessoas pedem que ele flexibilize sua política monetária e fiscal.

"A resposta é que não vamos fazer isso (...) o resultado fiscal não é negociável e também não vamos negociar a política monetária porque não vamos parar até terminar de derrotar a inflação", afirmou.

Milei declarou que "não se derrota o populismo com mais populismo", embora tenha admitido: "Se não mostrarmos resultados, fica difícil obter apoio".

O presidente enumerou uma lista de suas conquistas no combate à inflação, na desregulamentação e na estabilidade da taxa de câmbio.

"Eu, fazendo o que é certo, estou garantindo meu futuro, vou viver de dar palestras, isso já não é um problema meu. Estou dizendo isso pelos próprios argentinos", afirmou, acrescentando: "Se não ganharmos, é porque, como sociedade, estamos decidindo cometer suicídio".

Nos últimos meses, o debate se intensificou na Argentina em torno da situação do consumo, do emprego industrial e do endividamento das famílias, o contraponto ao superávit fiscal e à queda da inflação obtidos por meio de políticas de austeridade.

Nesta quarta-feira, a associação de empresários industriais (UIA) alertou o governo sobre a queda da atividade e a perda de 90 mil empregos industriais em três anos.

A UIA afirmou que "a economia não é medida apenas pela inflação", após um evento anual que costuma contar com a presença dos presidentes, mas que desta vez não teve a participação de Milei.

No fórum "Vientos de cambio", realizado em um hotel de luxo, o público era composto por uma mistura de homens de meia-idade usando ternos escuros e jovens entusiasmados.

"Na minha opinião, este é o caminho a seguir, defendendo sempre a propriedade privada como princípio fundamental", disse à AFP Selene Giuliani, estudante de administração de empresas de 23 anos, após ouvir o discurso de Milei.

O bilionário americano Peter Thiel, cofundador do gigante de inteligência artificial Palantir, que se reuniu com Milei em várias ocasiões, estava previsto para participar do fórum. No entanto, os organizadores anunciaram há alguns dias que ele não poderia participar por questões de agenda.

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