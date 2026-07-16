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ARGENTINA Milei diz que não viajará aos EUA para assistir à final da Copa do Mundo por superstição O presidente argentino afirmou que assistirá à partida na residência oficial de Olivos, em Buenos Aires

Por superstição, o presidente da Argentina, Javier Milei, decidiu não viajar aos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo, no domingo, 19, entre Espanha e Argentina.

O mandatário afirmou que assistirá à partida na residência oficial de Olivos, em Buenos Aires, repetindo o ritual que, segundo ele, tem dado sorte à seleção argentina ao longo do torneio.

"Vou continuar assistindo aos jogos de Olivos, como fiz desde o primeiro dia", contou Milei à rádio El Observador. Ao ser questionado se a decisão de permanecer em Buenos Aires para a final do Mundial tinha relação com uma superstição, Milei confirmou: "Sim".

O presidente contou ainda que adotou outro ritual durante o torneio: assistir às partidas vestindo uma jaqueta da petrolífera YPF. Segundo ele, no jogo contra a Suíça, tirou a peça por causa do calor e, logo em seguida, a Argentina sofreu um gol. "Coloquei a jaqueta de novo e não a tirei mais", afirmou

Já o rei da Espanha, Felipe VI, estará presente na final, no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York, ao lado da rainha Letizia e das duas filhas do casal, segundo informou a Casa Real à AFP na quarta-feira, 15.

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