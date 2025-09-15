Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Argentina

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

O governo de Milei, abalado por turbulências políticas e econômicas recentes, enfrentará eleições legislativas de meio de mandato dentro de seis semanas

Reportar Erro
Javier Milei anunciou as mudanças para 2026Javier Milei anunciou as mudanças para 2026 - Foto: Luis Robayo / AFP

O presidente argentino, Javier Milei, disse nesta segunda-feira (15) que "o pior já passou" e anunciou que em 2026 aumentará os gastos com aposentadorias, saúde, educação e deficiência, os setores mais afetados pelo draconiano ajuste fiscal do governo ultraliberal.

Leia também

• Serviço de trem para Machu Picchu é suspenso por protesto de moradores

• Brasil agradece Argentina por identificar vítima da ditadura

"Nos emociona o futuro que vemos no horizonte, mas também é precisamente por isso que desta vez o esforço que todos os argentinos estamos fazendo vale a pena", disse Milei ao apresentar ao Congresso seu projeto de orçamento para 2026. Acrescentou que o equilíbrio fiscal seguirá sendo um "princípio inegociável" e "pedra angular" de sua gestão.

O governo de Milei, abalado por turbulências políticas e econômicas recentes, enfrentará eleições legislativas de meio de mandato dentro de seis semanas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter