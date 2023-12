Milei e o conflito em Gaza: os prognósticos dos xamãs andinos para 2024

A- A+

Os xamãs peruanos antecipam um ano de 2024 muito complicado para o novo presidente argentino, Javier Milei, enquanto afirmam que a guerra continuará em Gaza e que haverá uma final da Copa América entre Argentina e Uruguai, segundo anunciaram nesta quarta-feira (27) em suas tradicionais previsões anuais.

Do topo da sagrada colina San Cristóbal, em Lima, um grupo de 14 xamãs lançou suas previsões sobre o que nos espera nos próximos 12 meses, soprando folhas de coca e pétalas de rosas amarelas sobre fotografias de líderes mundiais como o russo Vladimir Putin, o americano Joseph Biden e o argentino Javier Milei, entre outros.

Em um ritual colorido e festivo que mistura o esotérico, o folclore e o midiático, rezaram para o 'Tayta Inti' (Pai Sol) e para a 'Pachamama' (Mãe Terra) enquanto dançavam e bebiam ayahuasca, um potente alucinógeno amazônico.

"Vimos que o tempo de governo do presidente Milei será bem complicado", disse nesta quarta-feira à AFP Walter Alarcón, que preside a Organização de Xamãs do Peru.

"Milei começou muito mal e vai terminar mal. Não governar com o povo é ruim e isso vai acabar em uma crise", acrescentou o xamã Félix Roldán.

O presidente argentino Milei tomou posse em 10 de dezembro em meio a uma grave crise econômica, lançando um pacote agressivo de medidas que buscam desregulamentar a economia de seu país, marcado por décadas de protecionismo, o que gerou protestos nas ruas.

Os xamãs também expressaram preocupação com o futuro do conflito em Gaza, que deixou mais de 21.110 mortos desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamista Hamas, que controla esse território palestino.

Em suas visões, não se vislumbrou um final rápido, disse Alarcón, para quem "o conflito vai continuar, mas vai se apagando aos poucos. Não vai ser de um dia para o outro, tem um pouco mais de tempo".

O futebol não poderia ficar de fora do cardápio de previsões anuais. A final da Copa América 2024, a ser disputada nos Estados Unidos entre junho e julho, terá Argentina e Uruguai brigando pelo título.

"Vimos dois favoritos, Uruguai e Argentina que disputarão a final da Copa América", afirmou Alarcón.

Os xamãs peruanos haviam previsto no ano passado que a guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia terminaria este ano.

Veja também

Folha Pet Após atropelamento, cadela perde filhotes que esperava e precisa de ajuda para tratamento