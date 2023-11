A- A+

ARGENTINA Milei eleito: Ultradireitista venceu em 20 das 23 províncias argentinas Presidente eleito da Argentina conquistou uma vitória decisiva contra o peronista Sergio Massa, por 55,7% a 44,3%, no 2º turno realizado no domingo

O presidente eleito da Argentina, Javier Miliei, conquistou uma vitória decisiva contra o peronista Sergio Massa, por 55,7% a 44,3%, no 2º turno realizado nesse domingo (19).

Além da vantagem no total de votos, o ultraliberal varreu o adversário em quase todas as províncias do país, sendo derrotado em apenas três delas.

Massa recebeu a maioria dos votos apenas nos distritos de Buenos Aires, Santiago del Estero e Formosa. Na área que inclui a capital argentina, contudo, a vitória do ex-ministro da Economia veio por uma apertada margem de cerca de 150 mil votos, o que se mostrou insuficiente para conter a onda libertária que varreu o restante do país.

