argentina Milei elogia a "bondade e sabedoria" do Papa, apesar das "diferenças" entre eles Presidente argentino chegou inclusive a chamar o líder espiritual de "representante do maligno na Terra", em declarações pelas quais depois pediu desculpas ao Pontífice

O presidente argentino, Javier Milei, prestou homenagem ao Papa Francisco, seu compatriota, falecido nesta segunda-feira aos 88 anos, a quem disse ter sido uma honra conhecer "em sua bondade e sabedoria", apesar das diferenças entre os dois líderes.

"Apesar de diferenças que hoje parecem menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Como presidente, como argentino e, fundamentalmente, como um homem de fé, despeço-me do Santo Padre e me uno a todos os que hoje se deparam com esta triste notícia", escreveu Milei na rede X.

Nos anos anteriores à sua eleição no final de 2023, o presidente ultraliberal argentino havia expressado duras críticas e até insultos ao Papa, a quem considerava de esquerda, antes de ser calorosamente recebido no Vaticano e reconciliar-se com ele no início de 2024.

Milei chegou inclusive a chamar o líder espiritual de "representante do maligno na Terra", em declarações pelas quais depois pediu desculpas ao Papa.

No dia 11 de fevereiro, com um abraço e palavras afetuosas, Milei virou a página dos ataques que anteriormente havia dirigido a Francisco, ao se reunir com ele no Vaticano.

Milei, que se define como um "anarcocapitalista", acredita que o mercado deve ser o regulador da maioria dos aspectos de uma sociedade e classificou, diversas vezes, a justiça social pregada pelo papa Francisco como "uma aberração".

O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, havia passado 38 dias hospitalizado devido a uma grave pneumonia e, após receber alta em 23 de março, parecia debilitado, embora tenha participado no domingo da celebração da Páscoa.

No entanto, às 7h35 (5h35 GMT) da manhã de segunda-feira, Francisco "retornou à casa do Pai", anunciou o Vaticano em comunicado.

