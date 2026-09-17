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Argentina Milei envia ao Congresso projeto de Defesa da Soberania em meio a tensões nas Malvinas Iniciativa é anunciada após a Justiça argentina determinar que petrolíferas suspendam atividades no arquipélago

O presidente argentino, Javier Milei, enviou nesta quinta-feira, 17, ao Congresso um projeto de lei de Defesa da Soberania Nacional, destinado a proteger os direitos soberanos da Argentina em meio às tensões com o Reino Unido em torno das Malvinas.

Segundo comunicado do Escritório do Presidente, a iniciativa é apresentada como um marco no "processo de recuperação" das Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich do Sul e como um "avanço legal" sem precedentes no país.

Milei afirmou que o texto se apoia em três pilares: punir quem explora de forma ilegítima recursos naturais argentinos; criar incentivos para que essa conduta cesse; e adotar instrumentos de proteção diante de ameaças externas.

O projeto também prevê revogar um "regime ineficiente" adotado em 2011 e substituí-lo por um modelo mais rígido, além de agravar sanções penais contra quem fizer negócios de forma ilegítima nas Malvinas.

"Tudo o que foi feito no passado foi insuficiente e ineficaz para defender de maneira efetiva a causa das Malvinas", disse Milei. "Não podemos nos dar ao luxo de não trabalharmos juntos pela recuperação de nossas Ilhas Malvinas, que são e serão argentinas."

A iniciativa é anunciada após a Justiça argentina determinar que petrolíferas suspendam atividades no arquipélago.

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