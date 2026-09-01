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Internacional Milei fará pronunciamento sobre Malvinas após declarações de Trump quanto à posição americana O jornal The Telegraph publicou que os EUA ameaçaram se opor à soberania do Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas se o premiê britânico Andy Burnham não aumentar os gastos com defesa

O porta-voz da presidência argentina, Adrian Ravier, afirmou nesta terça-feira (1) que o presidente Javier Milei fará um pronunciamento à nação sobre a questão das Ilhas Malvinas nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília). O conteúdo da mensagem está sendo preparado pelo presidente, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, e a Secretaria de Estado de Inteligência. O anúncio vem após declarações em Washington e Londres que retomaram a questão sobre o território nos últimos dias.

O jornal The Telegraph publicou que os EUA ameaçaram se opor à soberania do Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas se o premiê britânico Andy Burnham não aumentar os gastos com defesa. A proposta está entre as medidas sendo elaboradas por altos funcionários de defesa no Pentágono como um incentivo para atingir a meta de gastos de 5% da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo fonte americana, o Reino Unido terá "atenção especial" de Washington na revisão de compromissos de defesa, visto que não tem investido o suficiente.

O ministro das Finanças do Reino Unido, John Healey, se recusou nesta sexta-feira a definir uma data para atingir a meta de 3% do PIB para gastos em defesa, que ele anteriormente insistia que deveria ser alcançada até 2030.

Na segunda-feira, questionado sobre o tema, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a repórteres no Salão Oval: "Eu sempre reavalio todas as posições. Essa é apenas uma entre muitas".

Nesta terça, Milei disse: "Ontem [segunda-feira] aconteceu algo muito forte relativamente à causa mais importante e sagrada que nós, argentinos, temos", numa entrevista à rádio El Observador.

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