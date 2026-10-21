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Internacional Milei irrompe na campanha eleitoral espanhola e chama Sánchez de 'ditador' Presidente argentino também atacou os "partidos de esquerda" na Europa, acusando-os de serem os responsáveis pela "estagnação brutal" da economia do continente

O presidente da Argentina, Javier Milei, entrou nesta quarta-feira (21) na campanha eleitoral espanhola, classificando Pedro Sánchez de "ditador" durante uma visita a Madri para demonstrar seu apoio à oposição de direita e de extrema direita, a pouco mais de um mês das eleições gerais.

"A Espanha soube acolher centenas de milhares de argentinos que fugiram da miséria e da falta de futuro, fruto do sinistro socialismo do século XXI e de sua filial argentina, o 'kirchnerismo', e vocês sofrem regularmente com o inaceitável ditador Pedro Sánchez", disparou Milei em sua fala em um fórum econômico.

Durante seu discurso, o líder ultraliberal, de 55 anos, chamou Sánchez de "ladrão" e "corrupto", e instou os espanhóis a "expulsarem os socialistas a pontapés", a pouco mais de um mês das eleições antecipadas de 29 de novembro.

Nesse pleito, para o qual cerca de 39 milhões de espanhóis estão convocados a votar, as pesquisas dão vantagem, por ora, ao conservador Partido Popular (PP), à frente dos socialistas, embora sem alcançar a maioria absoluta. Isso conferiria ao partido de extrema direita Vox uma possível posição decisiva.

Em uma primeira reação, a porta-voz do Executivo de esquerda, Elma Saiz, pediu "respeito ao presidente do governo da Espanha" durante uma coletiva de imprensa.

Milei também atacou os "partidos de esquerda" na Europa, acusando-os de serem os responsáveis pela "estagnação brutal" da economia do continente.

Sobre a imigração, Milei acusou o governo de Sánchez de fomentar, com motivações eleitorais, uma "invasão" migratória, citando o que ocorreu no enclave de Ceuta, onde dezenas de milhares de migrantes entraram no final de julho.

"A estagnação econômica, combinada com a irresponsabilidade migratória, traça um caminho de decadência muito difícil de reverter para o futuro", avaliou.

Durante sua visita a Madri, o presidente argentino deve se reunir com representantes do Vox e com a presidente conservadora da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, do PP.

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