Qui, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta01/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Milei oferece à Europa uma Argentina com "energia abundante" e "longe" de conflitos

Milei está na França desde quarta-feira (30) em busca de investimentos

Reportar Erro
Milei oferece à Europa uma Argentina com "energia abundante" e "longe" de conflitosMilei oferece à Europa uma Argentina com "energia abundante" e "longe" de conflitos - Foto: Juan Mabromata/AFP

O presidente argentino, Javier Milei, ofereceu aos investidores europeus em Paris, nesta quinta-feira (1º), a "energia abundante" de seu país, "longe" de conflitos, em meio às tensões globais, e expressou otimismo quanto à sua reeleição em 2027.

Milei está na França desde quarta-feira em busca de investimentos para uma economia estabilizada, mas cuja recuperação e lucros são lentos, a ponto de gerar dúvidas sobre o resultado das eleições presidenciais do próximo ano.

Diante de dezenas de potenciais investidores, que o receberam com aplausos e uma ovação de pé, o líder ultraliberal defendeu suas políticas econômicas e os recursos naturais da Argentina em um discurso de quase uma hora com um tom claro de campanha.

"A Europa aprendeu o quão caro é depender de fornecedores não confiáveis. É por isso que estou aqui para transmitir que a Argentina pode e poderá oferecer a vocês energia abundante de uma região pacífica, alinhada aos valores ocidentais e longe de qualquer tipo de conflito", acrescentou.

Leia também

• EUA tiram visto de procurador que investiga ex-assessor de Milei

• RSF protesta na França contra Milei, 'predador' da liberdade de imprensa

• Argentina sob o comando de Javier Milei fecha 31 mil empresas e 245 mil empregos formais

Milei também enfatizou que possui reservas significativas de cobre, lítio e urânio, além de "segurança jurídica" para as mineradoras e um setor agrícola "competitivo" que não é "inimigo" do setor europeu, apesar do descontentamento deste último com o acordo comercial Mercosul-UE.

Ele afirmou que a terceira maior economia da América Latina tem "tudo o que é necessário" para ser "líder" em inteligência artificial: "Temos energia, metais e minerais que os data centers precisam", "vastas extensões de terras inóspitas com baixas temperaturas", "capital humano"...

Seu ministro da Economia, Luis Caputo, defendeu o Regime de Incentivo a Grandes Investimentos (RIGI) minutos antes. Este programa, promovido pelo seu governo, concede benefícios fiscais e aduaneiros a projetos de mineração, energia e agronegócio.

Suas declarações foram feitas na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, que sediou o segundo dia da Argentina Week (Semana Argentina), evento organizado por Buenos Aires para atrair investimentos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter