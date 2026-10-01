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DIPLOMACIA Milei oferece à Europa uma Argentina com "energia abundante" e "longe" de conflitos Milei está na França desde quarta-feira (30) em busca de investimentos

O presidente argentino, Javier Milei, ofereceu aos investidores europeus em Paris, nesta quinta-feira (1º), a "energia abundante" de seu país, "longe" de conflitos, em meio às tensões globais, e expressou otimismo quanto à sua reeleição em 2027.

Milei está na França desde quarta-feira em busca de investimentos para uma economia estabilizada, mas cuja recuperação e lucros são lentos, a ponto de gerar dúvidas sobre o resultado das eleições presidenciais do próximo ano.

Diante de dezenas de potenciais investidores, que o receberam com aplausos e uma ovação de pé, o líder ultraliberal defendeu suas políticas econômicas e os recursos naturais da Argentina em um discurso de quase uma hora com um tom claro de campanha.

"A Europa aprendeu o quão caro é depender de fornecedores não confiáveis. É por isso que estou aqui para transmitir que a Argentina pode e poderá oferecer a vocês energia abundante de uma região pacífica, alinhada aos valores ocidentais e longe de qualquer tipo de conflito", acrescentou.

Milei também enfatizou que possui reservas significativas de cobre, lítio e urânio, além de "segurança jurídica" para as mineradoras e um setor agrícola "competitivo" que não é "inimigo" do setor europeu, apesar do descontentamento deste último com o acordo comercial Mercosul-UE.

Ele afirmou que a terceira maior economia da América Latina tem "tudo o que é necessário" para ser "líder" em inteligência artificial: "Temos energia, metais e minerais que os data centers precisam", "vastas extensões de terras inóspitas com baixas temperaturas", "capital humano"...

Seu ministro da Economia, Luis Caputo, defendeu o Regime de Incentivo a Grandes Investimentos (RIGI) minutos antes. Este programa, promovido pelo seu governo, concede benefícios fiscais e aduaneiros a projetos de mineração, energia e agronegócio.

Suas declarações foram feitas na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, que sediou o segundo dia da Argentina Week (Semana Argentina), evento organizado por Buenos Aires para atrair investimentos.

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