Milei oferece a Zelensky cúpula Ucrânia-América Latina na Argentina

A- A+

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, ofereceu, nesta quarta-feira (22), ao presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, organizar uma cúpula entre a Ucrânia e países da América Latina na Argentina, em uma das conversas que teve com líderes mundiais .

Milei, que tomará posse em 10 de dezembro, fez uma proposta a Zelensky em uma conversa telefônica, informada ao gabinete do presidente eleito em seu boletim diário de atividades, sem dar mais detalhes.

Pouco antes, Milei recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “que o parabenizou por sua recente vitória eleitoral” e com quem “concordou sobre a importância do fortalecimento das relações bilaterais”, diz a nota.

O presidente eleito expressou a Biden seu reconhecimento pela gestão na liberação de reféns sequestrados pelo “grupo terrorista” Hamas na Faixa de Gaza.

Durante a campanha eleitoral, Milei nomeou os Estados Unidos e Israel como aliados prioritários de seu futuro governo.

Ao longo do dia, o líder ultradireitista argentino também conversou por telefone com o recém-nomeado chanceler do Reino Unido, David Cameron.

O comunicado também não deu detalhes sobre o conteúdo da conversa com Cameron. A Argentina mantém uma disputa de soberania com o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas, motivo de uma guerra entre os dois países em 1982.

Milei concluiu sua rodada de contatos com líderes internacionais com uma conversa com a presidente do Peru, Dina Boluarte, com quem discutiu "a importância do crescimento econômico na região".

Boluarte expressou a Milei sua intenção de participar de sua conferência de posse, em 10 de dezembro.

Veja também

SEGURANÇA Por transparência nas investigações de operação na Iputinga, comandante do Bope é afastado