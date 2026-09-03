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América Latina

Milei pede união da direita latina frente à "esquerda organizada"

Em discurso no Fórum Madri, no Chile, presidente argentino acusou a oposição de "colonizar" imprensa e universidades

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O presidente do Chile, José Antonio Kast (à esquerda), e o presidente da Argentina, Javier Milei se encontraramO presidente do Chile, José Antonio Kast (à esquerda), e o presidente da Argentina, Javier Milei se encontraram - Foto: RAUL BRAVO / AFP

O presidente argentino, Javier Milei, pediu nesta quinta-feira (3), em Santiago, que a direita latino-americana se coordene frente à esquerda, que acusou de "colonizar" instituições, universidades e a imprensa.

"Em nível regional, a esquerda está organizada há décadas", afirmou Milei no Fórum Madri, evento anual organizado por uma fundação vinculada ao líder da extrema direita espanhol Santiago Abascal.

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"O mal organizado se vence com o bem organizado, não há outra forma", disse Milei, o qual ressaltou que a esquerda conseguiu "colonizar" instituições, universidades e veículos de comunicação, de onde promove suas ideias e busca recuperar espaços de poder.

Milei apresentou o Chile como um dos exemplos do avanço das ideias conservadoras na América Latina, após a chegada ao poder de José Antonio Kast, em março.

"O Chile voltou a apostar nos ideais da liberdade. Acordou, assim como a América Latina está acordando."

Milei se reuniu por cerca de 40 minutos com Kast, no palácio presidencial de La Moneda. Os dois compartilham posições favoráveis ao livre-mercado e uma política rígida frente à criminalidade e imigração ilegal.

O presidente argentino deixou o encontro sem dar declarações.

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