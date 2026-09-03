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América Latina Milei pede união da direita latina frente à "esquerda organizada" Em discurso no Fórum Madri, no Chile, presidente argentino acusou a oposição de "colonizar" imprensa e universidades

O presidente argentino, Javier Milei, pediu nesta quinta-feira (3), em Santiago, que a direita latino-americana se coordene frente à esquerda, que acusou de "colonizar" instituições, universidades e a imprensa.

"Em nível regional, a esquerda está organizada há décadas", afirmou Milei no Fórum Madri, evento anual organizado por uma fundação vinculada ao líder da extrema direita espanhol Santiago Abascal.

"O mal organizado se vence com o bem organizado, não há outra forma", disse Milei, o qual ressaltou que a esquerda conseguiu "colonizar" instituições, universidades e veículos de comunicação, de onde promove suas ideias e busca recuperar espaços de poder.

Milei apresentou o Chile como um dos exemplos do avanço das ideias conservadoras na América Latina, após a chegada ao poder de José Antonio Kast, em março.

"O Chile voltou a apostar nos ideais da liberdade. Acordou, assim como a América Latina está acordando."

Milei se reuniu por cerca de 40 minutos com Kast, no palácio presidencial de La Moneda. Os dois compartilham posições favoráveis ao livre-mercado e uma política rígida frente à criminalidade e imigração ilegal.

O presidente argentino deixou o encontro sem dar declarações.

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