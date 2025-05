A- A+

Apenas 20 minutos após o anúncio da eleição do novo Papa, Javier Milei publicou uma mensagem comemorativa nas redes sociais na qual tentava vincular o nome escolhido por Roberto Francis Prevost para seu pontificado ao apelido que seus apoiadores usam para se referir ao presidente da Argentina.

"As forças do céu claramente deram seu veredito. Chega de palavras, Meritíssimo. Fim", escreveu Milei, no X, com uma imagem produzida por inteligência artificial de um leão vestido com vestes papais e o Vaticano ao fundo.

A postagem foi feita em paralelo à mensagem solene do Gabinete do presidente, na qual o governo expressou sua "esperança" quanto ao resultado do conclave e expressou suas expectativas para a próxima fase da Igreja Católica.

A escolha do nome papal de Prevost foi uma homenagem a Leão XIII, o primeiro proponente da Doutrina Social da Igreja, da defesa dos direitos trabalhistas e do papel do Estado na equalização das desigualdades.

Mas o presidente argentino dispensou essa análise. Preferiu aderir à cadeia de mensagens comemorativas iniciadas em contas oficiais que ligavam o "leão" Milei ao novo Papa.

A conta @MileiEmperador, frequentemente vinculada ao assessor Santiago Caputo, havia iniciado o viral. Assim que a notícia foi divulgada, ele postou no X: "León. TMAP", referindo-se à sigla que significa "tudo está indo conforme o planejado".

Milei publica imagem de 'Papa Leão' gerada por IA e gera controvérsia - Imagem: reprodução

Imediatamente depois, ele escreveu: “Viemos para despertar os leões” — frase frequentemente usada por Milei na campanha presidencial de 2023.

Já a conta @TommyShelby adicionou o elemento das "forças do céu". Milei retuitou assim que viu, antes de montar sua própria mensagem com a imagem do leão vestido como o Papa.

De acordo com analistas, porém, Prevost dá continuidade à linha progressista iniciada por Francisco, com quem Milei acumulou rusgas durante o pontificado (O presidente pediu desculpas durante o funeral do Pontífice, no mês passado.) Além disso, especialistas do país natal do novo líder católico, os Estados Unidos, acreditam que Leão XIV poderia atuar como um "contraponto" ao presidente Donald Trump, aliado do governo argentino.

Milei preferiu não entrar em detalhes da geopolítica e se concentrou na coincidência entre o nome do novo Papa e seu apelido.

O porta-voz do presidente argentino, Manuel Adorni acrescentou um tom solene ao trocadilho.

"Parabéns a Leão XIV por sua ascensão ao poder. Que sua liderança e sabedoria nos guiem em tempos difíceis. O mundo precisa do despertar dos leões. Deus o abençoe e que as Forças Celestiais estejam com ele", destacou ele, no X.

Nas redes sociais, a publicação de Milei gerou controvérsia. Alguns internautas, especialmente os mais críticos ao presidente, ressaltaram que a vinculação do nome papal ao apelido foi "ignorante". Outros recomendaram que ele procurasse saber quem foi Leão XIII, ligado à doutrina social católica. Houve também quem apontasse um desrespeito por parte do líder argentino ao novo Papa.

"Insulta os católicos para ganhar engajamento, indignação, atenção, etc", ressaltou um.

