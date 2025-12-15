A- A+

argentina Milei receberá Kast, presidente eleito do Chile, na terça-feira Esta será a primeira viagem ao exterior de Kast, um advogado conservador de 59 anos que venceu as eleições de domingo com 58% dos votos

O presidente argentino, Javier Milei, receberá na terça-feira (16) o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, com quem compartilha uma forte afinidade ideológica, disse uma fonte da Presidência argentina à AFP.

Esta será a primeira viagem ao exterior de Kast, um advogado conservador de 59 anos que venceu as eleições de domingo com 58% dos votos, contra 42% da comunista moderada Jeannette Jara.

Milei saudou Kast pela vitória poucos minutos após o anúncio oficial. "Enorme alegria pelo triunfo esmagador do meu amigo José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile", escreveu o presidente argentino no X.

"Mais um passo da nossa região em defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada", acrescentou o presidente, que celebrou o fato de o Chile se somar a outros países da América do Sul com governos de direita, como Paraguai, Peru e Equador.

Kast foi o candidato mais à direita desde o fim da ditadura do general Augusto Pinochet, há 35 anos. Enquanto candidato, ele prometeu "restabelecer a lei" e deportar quase 340 mil migrantes sem documentos, a maioria venezuelanos, além de enfrentar diretamente a criminalidade.

Defensor da ditadura de Pinochet (1973-1990), que deixou 3.200 mortos e desaparecidos e dezenas de milhares de torturados e presos políticos, Kast já disse que, se o ditador estivesse vivo, teria votado nele.

Em 11 de março, Kast assumirá no lugar do presidente de esquerda Gabriel Boric e governará por um período de quatro anos.

Veja também