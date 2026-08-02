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Acusações Milei reitera acusações contra Lula: "é um ladrão, é um corrupto" O presidente da Argentina ataca o presidente do Brasil uma semana depois de suas declarações provocarem uma crise diplomática entre as duas maiores economias da América do Sul

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O presidente da Argentina, Javier Milei, reiterou neste domingo (2) as acusações contra Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de "ladrão" e "corrupto", uma semana depois de suas declarações provocarem uma crise diplomática entre as duas maiores economias da América do Sul.

"Ele é um ladrão, é um corrupto, foi condenado por roubo e corrupção, esteve preso, por isso também é verdade chamá-lo de presidiário. E não só isso: ele foi solto por uma falha administrativa no procedimento, não por ser inocente", disse o presidente ultraliberal em entrevista à emissora LN+.

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