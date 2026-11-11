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Internacional Milei se emociona e chora ao se despedir do papa Leão XIV na Argentina Depois que o papa subiu a escada do avião e acenou, Milei abraçou a irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, e o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno

O presidente argentino, Javier Milei, chorou ao se despedir do papa Leão XIV nesta quarta-feira (11) no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Após agradecer pela visita de quatro dias ao país, Milei afirmou que "esta é a sua casa, esperamos por você". As informações são do jornal argentino Clarín.

A despedida ocorreu antes do embarque de Leão XIV para o Peru, último destino de sua primeira viagem pela América do Sul. Depois que o papa subiu a escada do avião e acenou, Milei abraçou a irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, e o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno.

Nesta quarta-feira, porém, Milei não participou da missa celebrada pelo papa em frente à Basílica de Luján. O governo argentino enviou integrantes do gabinete para representar o presidente na cerimônia.

De Luján, o pontífice seguiu para Ezeiza, onde foi recebido por Milei na pista. Antes de embarcar, ele caminhou ao lado do presidente por um tapete vermelho e se despediu de um pequeno grupo de fiéis, entre eles uma criança em cadeira de rodas.

O papa deixou a Argentina a bordo de um Airbus A330 da Aerolíneas Argentinas, chamado de Pontifex Maximus. A viagem até Lima, capital peruana, tem duração prevista de pouco mais de quatro horas. O Peru receberá a etapa mais longa do roteiro sul-americano.

Após a despedida no aeroporto, Karina Milei publicou uma mensagem na rede social X agradecendo a passagem do pontífice pela Argentina.

"Obrigado, papa Leão, por nos visitar, por percorrer nossos povoados e cidades e por suas palavras de carinho pela nossa pátria! Estes dias ficarão gravados para sempre no coração dos mais de 46 milhões de argentinos", escreveu.

A secretária-geral da Presidência classificou a visita como quatro dias de espiritualidade e emoção e afirmou que o país demonstrou sua fé e esperança durante a passagem do papa.

Karina também agradeceu à Igreja Católica, às equipes do governo nacional e às autoridades locais envolvidas na organização da visita.

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