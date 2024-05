A- A+

Nos Estados Unidos Milei se encontra com Musk após participar de conferência em Los Angeles A relação entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o empresário Elon Musk se estreita e é o segundo encontro neste ano

O presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou com o empresário e apoiador Elon Musk em Los Angeles, Estados Unidos, no âmbito da Conferência Global do Milken Institute, informou a Casa Rosada.





Nas redes sociais, os dois divulgaram uma foto com os polegares para cima. A relação entre eles se estreita e é o segundo encontro neste ano, enquanto crescem rumores do interesse de Musk no país latino-americano, dono de uma reserva de lítio riquíssima.



