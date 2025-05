A- A+

Mundo Milei se reunirá com papa e Netanyahu em giro internacional É a segunda vez que Milei visita Israel, país com o qual mantém laços estreitos

O presidente da Argentina, Javier Milei, parte no dia 5 de junho para a Europa para uma viagem na qual se encontrará com o papa Leão XIV e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou a presidência nesta sexta-feira (30).

Milei se reunirá também com seu par da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

A visita do líder argentino começará em Roma, onde se reunirá com Meloni em 6 de junho e, um dia depois, com o papa Leão XIV, cuja posse em 18 de maio ele faltou porque coincidiu com as eleições legislativas locais em Buenos Aires.

O primeiro pontífice americano trabalhou como missionário no Peru e mostrou especial interesse pela América Latina.

Em seguida, Milei fará uma passagem pela Espanha, onde falará em um fórum econômico, mas não tem previstos encontros com funcionários do governo de Pedro Sánchez, com quem teve desavenças.

O presidente argentino então viajará para Nice, para se reunir com Macron, no dia 9 de junho.

Desde sua posse em dezembro de 2023, ele já se reuniu várias vezes com seu homólogo francês. O mais recente encontro bilateral ocorreu em Buenos Aires em novembro, antes da cúpula do G20 no Brasil.

Na terça-feira, dia 10, Milei chegará a Tel Aviv para uma intensa agenda em Israel que inclui reuniões com o presidente, Isaac Herzog, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no mesmo dia, quando também está programada uma visita ao Muro das Lamentações.

Netanyahu é alvo de uma ordem de detenção do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra e contra a humanidade na Faixa de Gaza.

É a segunda vez que Milei visita Israel, país com o qual mantém laços estreitos.

O embaixador da Argentina nesse país, Axel Wahnish, antecipou nesta sexta-feira à imprensa local que durante a visita será anunciado o lançamento de uma nova rota aérea que ligará Buenos Aires a Tel Aviv.

"É um voo que não é apenas um detalhe técnico. Para mim, é a demonstração simbólica da união entre os dois povos", disse Wahnish à Radio Mitre.

No dia seguinte, Milei terá um encontro com familiares de sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas e falará perante o Parlamento.

Seu retorno a Buenos Aires está previsto para 14 de junho, após uma nova passagem pela Espanha.

Veja também