Milei suspende subsídios a transportes nas províncias argentinas e surpreende governadores

O governo do presidente Javier Milei decidiu nesta quinta-feira (8) eliminar todos os subsídios a meios de transporte na Argentina, exceto para a região metropolitana de Buenos Aires. O ministro da Economia, Luis Caputo, anunciou a eliminação do Fundo de Compensação de Transporte, o que surpreendeu governadores argentinos.

O fundo é o principal instrumento de financiamento do transporte público no interior do país, que pratica tarifas subsidiadas. No ano passado, esse fundo recebeu 102 bilhões de pesos. A partir de agora, essa conta será das províncias. A medida é parte do plano de Milei de reduzir o déficit das contas públicas federais.

Governadores ouvidos pelo La Nación, em suas primeiras reações, interpretaram a decisão como uma vingança do governo pela falta de apoio político ao megadecreto de medidas liberalizantes de Milei. Particularmente porque ontem prefeitos de várias cidades do país solicitaram uma reunião com o Ministério dos Transportes para analisar o assunto e nenhum funcionário avisou sobre essas mudanças.

Fontes que compõem o grupo de líderes do movimento oposicionista Juntos pela Mudança (JxC) disseram que havia um acordo com o governo e que ele “foi violado”. Afirmam que autoridades do governo disseram aos governadores que, em janeiro, eles deveriam assumir os transportes e que, a partir de fevereiro, recursos seriam oferecidos pelo governo federal.

O governador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), afirmou nas redes sociais que “a eliminação dos subsídios aos transportes para o interior do país” viola o Pacto Fiscal de 2017, firmado sob a administração peronista do país.

O governador diz que “persistem fortes assimetrias entre os subúrbios de Buenos Aires e o resto do país” e acrescentou que “a ordem fiscal é bem-vinda, mas deve ser equitativa.”

