EUA E ARGENTINA Milei vai se reunir com Trump em Nova York na semana que vem Reunião acontece em momento delicado para argentino, que tem vivido crise cambial

O presidente Donald Trump se reunirá com o líder argentino Javier Milei na terça-feira, em Nova York, disse o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, enquanto seu governo enfrenta uma onda de liquidação no mercado financeiro após uma derrota em eleição local.

Adorni anunciou o encontro planejado neste sábado, sem fornecer mais detalhes. A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma resposta.







Questionado na sexta-feira se esperava ajuda do Tesouro dos EUA, Milei disse que a Argentina vem trabalhando em estratégias para garantir o pagamento de cerca de US$ 9,5 bilhões em dívidas que vencem no próximo ano.

“Essas negociações levam tempo e não fazemos anúncios até que estejam confirmadas”, disse Milei em entrevista à televisão, sem mencionar o Tesouro. “Mas estamos trabalhando muito duro, estamos bastante avançados, e também é uma questão de tempo.”

Milei vive um momento de tensão na Argentina. Nesta semana, foram injetados US$ 1,1 bilhão no mercado de câmbio, a fim de evitar uma desvalorização aguda do peso.



A necessidade de intervir no câmbio foi mais um revés para o presidente Javier Milei, que enfrenta uma crescente perda de popularidade e uma deterioração nos indicadores econômicos — também na quarta-feira, foi divulgado que o PIB argentino se contraiu em 0,1% no último trimestre.

