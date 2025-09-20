S�b, 20 de Setembro

EUA E ARGENTINA

Milei vai se reunir com Trump em Nova York na semana que vem

Reunião acontece em momento delicado para argentino, que tem vivido crise cambial

Presidentes têm encontro marcado na próxima semana - Foto: Argentina's Presidency Press Office/AFP

O presidente Donald Trump se reunirá com o líder argentino Javier Milei na terça-feira, em Nova York, disse o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, enquanto seu governo enfrenta uma onda de liquidação no mercado financeiro após uma derrota em eleição local.

Adorni anunciou o encontro planejado neste sábado, sem fornecer mais detalhes. A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma resposta.
 

Questionado na sexta-feira se esperava ajuda do Tesouro dos EUA, Milei disse que a Argentina vem trabalhando em estratégias para garantir o pagamento de cerca de US$ 9,5 bilhões em dívidas que vencem no próximo ano.

“Essas negociações levam tempo e não fazemos anúncios até que estejam confirmadas”, disse Milei em entrevista à televisão, sem mencionar o Tesouro. “Mas estamos trabalhando muito duro, estamos bastante avançados, e também é uma questão de tempo.”

Milei vive um momento de tensão na Argentina. Nesta semana, foram injetados US$ 1,1 bilhão no mercado de câmbio, a fim de evitar uma desvalorização aguda do peso.

A necessidade de intervir no câmbio foi mais um revés para o presidente Javier Milei, que enfrenta uma crescente perda de popularidade e uma deterioração nos indicadores econômicos — também na quarta-feira, foi divulgado que o PIB argentino se contraiu em 0,1% no último trimestre.

