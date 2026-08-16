A- A+

ilha de Flores Milhares de afetados aguardam ajuda após terremoto na Indonésia Pessoas na região ficaram sem energia elétrica e serviços de telecomunicações

Milhares de pessoas retiradas de suas casas aguardam ajuda neste domingo (16) na ilha de Flores, no leste da Indonésia, após um forte terremoto que matou 53 pessoas, deixou dezenas de feridos e danificou centenas de casas e edifícios.

Cerca de 5.000 pessoas deixaram suas casas após o terremoto de magnitude 7,7 na manhã de sábado, seguido por 341 réplicas, informou Berton Suar Pelita Panjaitan, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB).

Muitas pessoas na região ficaram sem energia elétrica e serviços de telecomunicações, e pelo menos uma via de acesso estava bloqueada.

"Precisamos de comida, bebida, medicamentos e fraldas para as crianças", disse à AFP Umri, morador da aldeia de Nangahale, na costa norte de Flores.

O homem de 55 anos, que usa apenas um nome, como muitos indonésios, permaneceu durante 24 horas em uma colina por medo de voltar para casa.

Nurhidayati, também de 55 anos, passou a noite sobre uma esteira na mesma colina.

"Ainda estou aterrorizada, meu coração dispara quando me lembro do tremor de ontem (...) Subimos para cá ontem; estou com muito medo, traumatizada pelo terremoto de 1992", acrescentou.

Na aldeia de Kisol, Bertolomeus Tiga, de 42 anos, disse à AFP que sua casa desabou devido ao terremoto.

"Ainda não chegou nenhuma ajuda. O que mais precisamos são produtos básicos. Comida, água... medicamentos", explicou.

Flores foi atingida em 1992 por um terremoto de magnitude 7,7 que provocou um tsunami e deixou cerca de 2.500 mortos.

Berton informou que 101 moradores de Flores ficaram feridos.

"Além da perda de vidas, o terremoto no mar causou danos materiais que paralisaram as atividades diárias dos moradores", afirmou neste domingo em um comunicado.

Os sobreviventes precisam com urgência de barracas, alimentos, medicamentos, cobertores, camas de campanha, esteiras, água potável e geradores elétricos, acrescentou Berton.

Buscas difíceis

Fathur Rahman, funcionário dos serviços de resgate, disse neste domingo à AFP que não há relatos de pessoas soterradas ou desaparecidas.

"Por enquanto, estamos concentrados nos trabalhos de busca", afirmou Fathur.

O epicentro do terremoto, de pouca profundidade, foi localizado ao largo da costa norte da ilha, segundo as autoridades.

As áreas afetadas não têm edifícios altos.

Berton informou que pelo menos 914 casas sofreram danos graves e centenas tiveram danos menores.

Também foram afetados 93 escolas, 36 centros de saúde e 38 instalações governamentais.

A Cruz Vermelha Internacional informou no sábado que estão em andamento os preparativos para levar ajuda às pessoas instaladas em abrigos temporários.

O governo enviou 50.000 pacotes de ajuda, que totalizam 275 toneladas, à região, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ofereceu o apoio dos satélites de observação Copernicus para auxiliar nos trabalhos de busca e resgate.

Anel de Fogo

Após o terremoto de sábado, moradores de Flores fugiram para áreas mais altas diante do recuo do mar, um possível sinal da aproximação de um tsunami.

O alerta de tsunami foi suspenso, mas as autoridades pediram aos moradores que não voltem aos edifícios danificados devido ao risco de desabamento em novas réplicas.

Ondas de até 1,6 metro foram registradas em algumas regiões costeiras, segundo o serviço meteorológico indonésio.

A Indonésia registra terremotos frequentes devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que abrange o Japão, o Sudeste Asiático e a bacia do Pacífico.

Veja também