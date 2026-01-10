A- A+

PROTESTO Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra acordo UE-Mercosul Tratores tomaram as vias de Athlone, no centro da Irlanda, exibindo faixas com slogans como "Parem o UE-Mercosul"

Milhares de agricultores irlandeses protestaram neste sábado (10) contra o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, um dia depois de sua aprovação pelos Estados-membros do bloco europeu, apesar da oposição de vários países, entre eles a Irlanda.

Tratores tomaram as vias de Athlone, no centro da Irlanda, exibindo faixas com slogans como "Parem o UE-Mercosul" e a bandeira da União Europeia com a palavra "vendidos".

Na sexta-feira, também houve manifestações na Polônia e bloqueios de estradas na França e na Bélgica, enquanto a União Europeia aprovava o acordo comercial, que agora aguarda ratificação do Parlamento Europeu.

Neste sábado, a fúria não diminuía na França, com várias mobilizações lançadas, especialmente no porto de Le Havre, no oeste do país.

A polícia francesa também desalojou agricultores que ocupavam um depósito de combustível perto de Bordeaux, no sudoeste.

Os agricultores temem que o pacto os prejudique e leve a uma entrada maciça de produtos mais baratos procedentes dos países da América do Sul.

O acordo, negociado ao longo de mais de 25 anos, criaria a maior área de livre-comércio do mundo, impulsionando as trocas entre o bloco europeu e Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Os agricultores irlandeses temem especificamente que o acordo facilite a entrada de 99.000 toneladas de carne bovina mais barata procedente da América do Sul.

Nesse sentido, a Associação de Agricultores Irlandeses (IFA), principal grupo de lobby do setor agrícola na Irlanda, descreveu o acordo como "muito decepcionante".

"Esperamos que os eurodeputados irlandeses se posicionem ao lado da comunidade agrícola e rejeitem o acordo com o Mercosul", afirmou o presidente da IFA, Francie Gorman, em comunicado.

A assinatura do acordo ocorrerá no sábado, 17 de janeiro, em Assunção, no Paraguai, confirmou o ministro das Relações Exteriores do país do Cone Sul, Rubén Ramírez.

