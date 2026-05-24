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Recife Pentecostes: milhares de católicos celebram fé e lotam o Geraldão, na Zona Sul, neste domingo (24) Celebração do Pentecostes simboliza o "quinquagésimo", festividade religiosa que ocorre 50 dias após o domingo de Páscoa

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) realizou uma celebração especial de Pentecostes, neste domingo (24), reunindo milhares de fiéis no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



Com o tema bíblico "Recebei o Espírito Santo", a celebração recebeu párocos das 152 igrejas de Recife e Olinda, com suas caravanas de fiéis.

"Este ano a festa de Pentecostes se reveste de uma importância especial. É que celebramos também 350 anos da existência da Arquiocese de Olinda e Recife. E a festa de Pentecostes é a festa da igreja. Nascimento da igreja na força e na luz do Espírito", detalhou o acerbispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

"Nós juntamos aqui pessoas de todas as 152 paróquias. E a grande certeza é que na força do espírito, sobretudo os leigos e leigas, mas também os bispos, os presbíteros, os religiosos e religiosas, anunciam o reino de Deus, são presença viva do testemunho do evangelho nos ambientes", completou o arcebispo.

A celebração contou com a presença do prefeito do Recife Victor Marques, do ex-prefeito e pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos, da vice-governadora Priscila Krause, representando a governadora Raquel Lyra e parlamentares pernambucanos.

Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, presidiu o evento Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, presidiu o evento Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, presidiu o evento Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, presidiu o evento Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

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Personalidades da política pernambucana prestigiaram o evento Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

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A ex-primeira dama de Pernambuco Renata Campos, prestigiou o evento ao lado de João Campos e do seu outro filho, o deputado federal Pedro Campos Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Prefeito do Recife, Victor Marques, participou da celebração Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

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Ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo do Pernambuco Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Vice-governadora Priscila Krause representou Raquel Lyra no evento Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

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Pentecostes

A celebração do Pentecostes simboliza o "quinquagésimo", festividade religiosa que ocorre 50 dias após o domingo de Páscoa.

Segundo a tradição cristã, o dia celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, na forma de "línguas de fogo". O evento é considerado o nascimento da Igreja.



Fé e devoção

Além da comunidade católica das congregações da Região Metropolitana de Recife e Olinda, a celebração de Pentecostes recebeu fiéis de todo o estado de Pernambuco.



Devotas como a técnica de enfermagem Conceição Mendes, 52 anos, que veio ao Geraldão direto do seu município Moreno, na Região Metropolitana. "É um sentimento que a gente não sabe explicar. É um sentimento de amor, de paz, de tranquilidade e de fé", compartilhou.



Já Ivoneley Teles, cuidadora de idosos de 50 anos, saiu de Paulista para professar a sua fé. "Tenho muita gratidão e alegria de participar desse evento. Um evento cheio de espiritualidade", descreveu a fiel que integra a Legião de Maria.

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