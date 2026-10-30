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Europa Milhares de estudantes e trabalhadores protestam na Itália sob um forte esquema de segurança Protesto nacional ocorre após semanas de manifestações lideradas por estudantes, impulsionados por movimentos semelhantes na França e na Espanha

Milhares de estudantes e trabalhadores saíram às ruas na Itália nesta sexta-feira (30) para reivindicar mais verbas para a educação e medidas de alívio diante do aumento do custo de vida, em meio a um amplo desdobramento policial para evitar possíveis confrontos.

O protesto nacional ocorre após semanas de manifestações lideradas por estudantes, impulsionados por movimentos semelhantes na França e na Espanha.

Uma greve geral convocada pelo sindicato italiano USB mobilizou milhares de trabalhadores nas últimas semanas contra os preços dos combustíveis e o aumento dos gastos com defesa.

Marchas tomaram dezenas de cidades como Bolonha, Gênova, Nápoles e Turim, onde ocorreram alguns confrontos menores entre manifestantes e policiais de choque no início do protesto.

Em Roma, milhares de pessoas partiram da estação central de trem Termini em direção ao Coliseu.

A universitária Beatrice Chilelli disse à AFP que os estudantes haviam "chegado ao limite", indicando que um quarto individual em uma residência estudantil em Roma pode custar até 1.200 euros por mês (7.190 reais).

'Vamos recuperar o nosso futuro'

O protesto em Milão também começou na estação central de trem, mas seguiu para as periferias, onde vândalos saquearam lojas, destruíram bens e enfrentaram a polícia há duas semanas, após outra manifestação autorizada contra o custo de vida.

"Vamos recuperar o nosso futuro", dizia um dos cartazes. A polícia de choque bloqueou várias ruas, mas até o meio-dia não haviam sido registrados confrontos graves.

Além de estudantes, participaram do protesto desta sexta-feira professores, trabalhadores e aposentados. Nas principais cidades também foram vistas bandeiras pró-Palestina.

Após os confrontos entre jovens e policiais registrados em Milão durante o fim de semana de 17 e 18 de outubro, o governo de extrema direita da primeira-ministra Giorgia Meloni endureceu as leis sobre manifestações públicas e flexibilizou as normas para a detenção de menores.

Na semana passada, também aprovou um pacote de auxílio de 175,2 milhões de euros (1,05 bilhão de reais) destinado a caminhoneiros, agricultores e pescadores afetados pelo forte aumento dos preços dos combustíveis, ligado à guerra no Oriente Médio.

Também estão previstas medidas em favor de jovens e famílias no projeto de orçamento para 2027, que está atualmente sendo debatido pelos diferentes partidos da coalizão governista.

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