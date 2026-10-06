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Milhares de estudantes protestam de novo na França sob forte vigilância policial

Aulas foram suspensas "total ou parcialmente" nesta terça-feira (6) em quase 900 das 3.700 escolas de ensino médio do país, segundo o Ministério da Educação

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Canhões de água são usados pela polícia antimotim durante confrontos à margem de uma manifestação de estudantes do ensino médio, parte de um movimento nacional de protesto contra as condições de ensino em Rennes, oeste da FrançaCanhões de água são usados pela polícia antimotim durante confrontos à margem de uma manifestação de estudantes do ensino médio, parte de um movimento nacional de protesto contra as condições de ensino em Rennes, oeste da França - Foto: Alain Jocard/AFP

Dezenas de milhares de estudantes do ensino médio, acompanhados de pais, professores e sindicatos, protestaram nesta terça-feira (6) na França para exigir melhores condições, sob forte vigilância policial, em um momento em que as autoridades não conseguem acalmar os protestos marcados por confrontos violentos.

Desde o final de setembro, os alunos bloquearam centenas de escolas de ensino médio, onde estudam jovens entre 15 a 18 anos, para denunciar a ausência de professores e as cargas horárias excessivas, assim como salas de aula deterioradas e incapazes de suportar o aumento das temperaturas.

Enquanto se aguarda a manifestação em Paris, onde as autoridades esperam a presença de até 40 mil pessoas à tarde, cerca de 86 mil já começaram a percorrer as ruas de Marselha, Lyon e Nantes para pedir mais recursos para a educação e denunciar a atuação policial das últimas semanas, segundo dados oficiais.

As aulas foram suspensas "total ou parcialmente" nesta terça-feira (6) em quase 900 das 3.700 escolas de ensino médio da França, segundo o Ministério da Educação.

"Hoje eu protesto porque tenho medo do meu futuro e quero reivindicar meus direitos", explicou Selma, de 15 anos, em Marselha.

Em Nantes, a faixa que abria a marcha trazia a frase: "Escolas sem dinheiro, país sem futuro".

"Os jovens têm razão em se mobilizar" para exigir "turmas menos lotadas e condições de ensino dignas", disse à AFP Emmanuelle Artiguebieille, uma mãe que planejava participar de uma manifestação em Estrasburgo, no nordeste da França.

"Nosso lugar, como pais, é estar ao lado deles, para ajudar a reduzir a tensão", afirmou.

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Perda de dentes e mão

O governo está sob pressão devido à sua resposta repressiva. Desde o início do movimento, que resultou em 24 instituições de ensino incendiadas ou saqueadas, o governo afirma que 215 estudantes ficaram feridos, assim como 85 membros do corpo docente e 715 policiais.

Um jovem de 15 anos perdeu uma mão na segunda-feira após, segundo uma fonte sindical policial, recolher uma granada de dispersão lançada por agentes de choque em Lens, no norte da França, enquanto outros estudantes perderam a visão de um olho ou dentes durante as investidas das forças de segurança.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, garantiu que as intervenções policiais são realizadas com a "máxima proporcionalidade".

Seu homólogo da Educação Nacional, Édouard Geffray, ressaltou que a "prioridade absoluta" do governo é "proteger" os alunos e lamentou a "tragédia" do jovem que perdeu a mão.

Vários sindicatos e organizações de direitos humanos acusaram a polícia de empregar força desproporcional contra os manifestantes; entre eles, a Anistia Internacional, que pediu na segunda-feira o "fim da repressão policial desproporcional".

A Comissão Nacional Consultiva de Direitos Humanos (CNCDH) expressou sua "profunda preocupação" e pediu ao governo "máxima moderação no uso da força e na abertura de processos judiciais" contra estudantes.

A polícia abriu 10 investigações internas contra agentes por acusações de brutalidade, enquanto mais de 5.000 pessoas, 87% delas menores de idade, foram detidas, segundo as autoridades.

Além de buscar soluções para o problema da falta de professores e para a reforma de prédios, o primeiro-ministro, o centrista Sébastien Lecornu, propôs uma lei para obrigar os responsáveis por danos ao patrimônio público a pagar pelos reparos.

Os protestos ocorrem meses antes da eleição presidencial de 2027, liderada nas pesquisas pela ultradireitista Marine Le Pen, e em um momento em que o governo busca aprovar um orçamento com forte ajuste fiscal para reduzir os elevados déficits e a dívida pública, em um contexto de preocupação nos mercados.

O governo do presidente Emmanuel Macron acusa o partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI) de estar por trás dos protestos. Seu líder e candidato à presidência, Jean-Luc Mélenchon, manifestou apoio aos estudantes, embora tenha defendido o uso de métodos não violentos.

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